熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-May-22 14:26
更新：2026-May-22 14:26

香港與哈薩克斯坦簽署移交逃犯協定 鄧炳強：兩地司法合作邁重要一步

分享：
保安局局長鄧炳強與哈薩克斯坦共和國總檢察長Berik Assylov簽署關於移交逃犯、刑事事宜相互法律協助和移交被判刑人的雙邊協定。(政府新聞處)

保安局局長鄧炳強與哈薩克斯坦共和國總檢察長Berik Assylov簽署關於移交逃犯、刑事事宜相互法律協助和移交被判刑人的雙邊協定。(政府新聞處)

adblk4

保安局局長鄧炳強與哈薩克斯坦共和國（哈薩克斯坦）總檢察長Berik Assylov今日（22日）分別代表香港特區及哈薩克斯坦，簽署關於移交逃犯、刑事事宜相互法律協助和移交被判刑人的雙邊協定。

鄧炳強在簽署儀式中表示，香港和哈薩克斯坦均致力透過國際合作打擊罪案。今日簽訂的移交逃犯協定、刑事事宜相互法律協助協定和移交被判刑人協定，標誌兩地在司法合作方面邁出重要一步。

設保障條款 涉死刑可拒絕移交

根據《基本法》，在中央人民政府授權下，香港特區政府可與外國就司法互助關係作出適當安排。移交逃犯協定列明香港特區與哈薩克斯坦在移交逃犯的規定，並載列同類國際協定的一般保障條款，包括有關行為必須在雙方的法律下均屬罪行；以及如涉及可判處死刑的罪行，可拒絕移交。

adblk5

香港特區與哈薩克斯坦簽署關於刑事事宜相互法律協助的協定，載有國際上同類協定的主要條款及保障，所涵蓋的協助包括辨認和追尋有關的人、送達文件、取得證據、執行搜查和檢取的請求、提供資料，及沒收犯罪得益等。

移交被判刑人協定體現了香港和哈薩克斯坦雙方的一個共同信念，就是容許被判刑人返回原居地服刑，免除語言和文化障礙，而其親友又能更經常探望，有助他們改過自新。因此，香港的政策是盡量促進香港與其他司法管轄區進行這類移交。

adblk6

已生效的香港特區主要雙邊協定（包括移交逃犯協定、刑事事宜相互法律協助協定和移交被判刑人的協定）載於律政司網頁

2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜農曆新年（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜復活節及清明節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜佛誕（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜端午節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜七一回歸（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜中秋節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜國慶及重陽節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜聖誕節（am730製圖）

ADVERTISEMENT

【👇送3M靜電空氣濾網體驗包4包👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務