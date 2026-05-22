香港與哈薩克斯坦簽署移交逃犯協定 鄧炳強：兩地司法合作邁重要一步

保安局局長鄧炳強與哈薩克斯坦共和國總檢察長Berik Assylov簽署關於移交逃犯、刑事事宜相互法律協助和移交被判刑人的雙邊協定。(政府新聞處)

保安局局長鄧炳強與哈薩克斯坦共和國（哈薩克斯坦）總檢察長Berik Assylov今日（22日）分別代表香港特區及哈薩克斯坦，簽署關於移交逃犯、刑事事宜相互法律協助和移交被判刑人的雙邊協定。

鄧炳強在簽署儀式中表示，香港和哈薩克斯坦均致力透過國際合作打擊罪案。今日簽訂的移交逃犯協定、刑事事宜相互法律協助協定和移交被判刑人協定，標誌兩地在司法合作方面邁出重要一步。

設保障條款 涉死刑可拒絕移交

根據《基本法》，在中央人民政府授權下，香港特區政府可與外國就司法互助關係作出適當安排。移交逃犯協定列明香港特區與哈薩克斯坦在移交逃犯的規定，並載列同類國際協定的一般保障條款，包括有關行為必須在雙方的法律下均屬罪行；以及如涉及可判處死刑的罪行，可拒絕移交。