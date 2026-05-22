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出版：2026-May-22 14:38
更新：2026-May-22 14:38

亞洲電視拖欠債權人740萬 法庭頒清盤令

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法官頒令亞視清盤。(資料圖片)

法官頒令亞視清盤。(資料圖片)

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正停牌的亞洲電視控股有限公司，2018年向財務公司借貸400萬元未還，獨立投資者陳莉麗去年以30萬元向財務公司購入整筆債務，受後追討不果，指亞視連本帶利拖欠741萬港元，遂入稟呈請亞視清盤，案件今日(22日)在高等法院審理。法官馮庭碩指，亞視雖質疑陳為騙子，然而未有就騙局的說法提供令人信服的證據，更曾向對方還款3萬元，可見亞視確認對方持有的債權具法律效力，指亞視無力還款，亦無法提出任何實際爭議來抗辯，遂頒令亞視清盤。

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官不信騙局說法

呈請人為陳莉麗，向亞洲電視控股有限公司提出清盤呈請。案情指，亞視控股於2018年獲一間財務公司借出400萬元，該財務公司於2025年時以30萬元把債項轉讓予呈請人，亞視控股其後只向呈請人償還3萬元。呈請人於去年向亞視控股申請清盤時，指遭亞視控股拖欠741.02萬元。呈請人要求法庭頒令亞視控股清盤，亞視控股反對，質疑呈請人和亞視控股的前董事串謀，指本案涉及騙局。

馮官指，亞視控股未有就騙局說法提供令人信服的證據。同時，本案證據與亞視控股的說法背道而馳，如呈請人向涉案財務公司存入30萬元的銀行收據。亞視控股曾於去年8月，向呈請人償還3萬元，可見亞視控股知悉轉讓債務的法律效力。考慮到亞視控股從未提過債務重組方案，亦未償還所有涉款，亦未能就債項提出實質可爭議的理據，遂頒令亞視控股清盤。

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案件編號：HCCW 573/2025

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