騙案｜扮家人致電長者呃200萬元　警拘4男女其中兩人未成年

為打擊「猜猜我是誰」電話騙案，警方昨日(21日)採取執法行動，共拘捕3男1女，年齡介乎16歲至37歲，罪名為「以欺騙手段取得財產罪」，現正被扣留調查。他們共牽涉最少20宗各區的電話騙案，騙款由2萬至35萬元不等，損失總金額超過港幣200萬元，所有受害人均為退休長者，年齡介乎65至91歲。

為搵快錢收「保釋金」

行動中，新界南總區刑事部拘捕兩名35及37歲的本地男子，報稱為清潔工人及無業，當時他們正準備向一名受害人收取金錢。二人同屬一個犯罪集團並共同犯案，他們涉及9宗電話騙案，涉案金額總計超過100萬元，其中單一受害人損失最高達35萬元。騙徒的手法與以往相若，透過隨機致電受害人，假冒其子女或親友訛稱涉及刑事案件被扣留，急需交付「保釋金」。騙徒同時要求受害人不得向他人透露或報警，其後騙徒會假扮成「朋友」，相約在指定地點或上門收取「保釋金」，直至受害人成功聯絡家人後方知受騙。