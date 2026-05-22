騙案｜扮家人致電長者呃200萬元　警拘4男女其中兩人未成年

為打擊「猜猜我是誰」電話騙案，警方昨日(21日)採取執法行動，共拘捕3男1女，年齡介乎16歲至37歲，罪名為「以欺騙手段取得財產罪」，現正被扣留調查。他們共牽涉最少20宗各區的電話騙案，騙款由2萬至35萬元不等，損失總金額超過港幣200萬元，所有受害人均為退休長者，年齡介乎65至91歲。
為搵快錢收「保釋金」
行動中，新界南總區刑事部拘捕兩名35及37歲的本地男子，報稱為清潔工人及無業，當時他們正準備向一名受害人收取金錢。二人同屬一個犯罪集團並共同犯案，他們涉及9宗電話騙案，涉案金額總計超過100萬元，其中單一受害人損失最高達35萬元。騙徒的手法與以往相若，透過隨機致電受害人，假冒其子女或親友訛稱涉及刑事案件被扣留，急需交付「保釋金」。騙徒同時要求受害人不得向他人透露或報警，其後騙徒會假扮成「朋友」，相約在指定地點或上門收取「保釋金」，直至受害人成功聯絡家人後方知受騙。
調查顯示，兩名被捕人因貪圖搵快錢，聽從網上陌生人指示收取受害人現金。每次犯案獲約500元報酬，之後會將贓款直接交予犯罪集團上線，或依照犯罪集團指示購買加密貨幣，以逃避警方追查。
應屆考生為數百元收騙款
葵青警區昨日接獲一名65歲本地男子報案，指自己收到「兒子」來電，有急事要求事主準備5萬元現金，並到秀茂坪順利邨進行交收。事主收綫後，立即致電兒子查實，確認為電話騙案後馬上舉報。警方隨即展開一個情報主導的聯合行動，成功於秀茂坪順利邨截獲一名企圖向案中事主收取現金騙款的男子，隨即將他拘捕。
初步調查顯示，該名17歲本地男子是應屆中學文憑試考生，早前經內地娛樂場所認識的人士介紹，被詐騙集團操控到不同地方收取騙款，從中賺取數百元報酬。他亦涉嫌與另外3宗發生於觀塘及秀茂坪區的電話騙案有關，3名受害人分別為69歲至77歲，損失金額共22萬元。
16歲女涉及7宗電話騙案
荃灣警區重案組亦成功偵破7宗電話騙案，地點包括荃灣、沙田及秀茂坪，受害人皆為退休人士，年齡介乎66至89歲，損失共80萬元。案中騙徒假扮成兒孫，並訛稱因涉及刑事案件被扣留，急需受害人提交「保釋金」，其後另一名騙徒再聯絡受害人，訛稱為兒孫的朋友或律師，並相約交收現金，事後受害人成功聯絡到兒孫時方知受騙。警方接報後展開調查，透過翻查大量閉路電視片段及情報分析，成功鎖定涉案人士身份，於昨日拘捕一名16歲本地女子，她報稱無業，現正被警方扣留調查。