涉2024年筲箕灣燒臘舖偷6500元 清潔工准保釋至7.23再訊

筲箕灣金華街一間燒臘飯店的職員2024年3月報案，指店內約6,500港元現金懷疑被盜去，店方曾在社交平台發文公開男子進入店內偷錢的經過，並指警方兩度以證據不足為由不提起訴。事隔約兩年後，一名現年38歲男子被落案起訴一項盜竊罪，案件今(22日)於東區裁判法院首度提堂。

筲箕灣金華街一間燒臘飯店的職員2024年3月報案，指店內約6,500港元現金懷疑被盜去，店方曾在社交平台發文公開男子進入店內偷錢的經過，並指警方兩度以證據不足為由不提起訴。事隔約兩年後，一名現年38歲男子被落案起訴一項盜竊罪，案件今(22日)於東區裁判法院首度提堂。被告暫毋須答辯，裁判官應辯方要求，將案件押後至7月23日再訊，以待辯方索取文件，被告准以2,000港元保釋外出，期間不得接觸控方證人及返回案發地點等。

38歲被告葉俊文，報稱清潔工人，被控於2024年3月22日，在筲箕灣金華街21號地下「好運燒臘飯店」偷竊現金6,500港元。辯方申請押後以待索取文件。裁判官批准被告以2,000港元現金保釋外出，期間不得接觸控方證人、不得返回案發地點、不得離港、須交出所有旅遊證件、居於報稱地址及每周到警署報到3次。

事發燒臘飯店今日下午於社交平台轉發有關新聞時表示「又話無證據唔告，而家又告」，又指「作為受害者，到目前為止暫時都未收到警方既任何通知」。