有指油公司藉政府補貼加價「食價」　政府澄清與事實不符

燃油補貼解燃眉之急

政府在4月30日起實施柴油補貼計劃，為期兩個月，​為支援以柴油為燃料的公用或商用車輛及船隻和相關工商業，可獲每公升柴油3元的補貼。不過，近日有指油公司和分銷商加價「食價」，政府強調與事實不符。 近日有意見指柴油價格上升，推論油公司和分銷商在政府於4月10日宣布推出補貼計劃後，便先加價「食價」，並指在隨後20日內柴油牌價每公升已增加接近3元。環境及生態局強調說法與事實不符，解釋受中東局勢影響，化石燃料價格在世界各地都上升，並非香港獨有。以此推論油公司有可能預先加價「食價」，是忽略其他地方情況的全局。

與發生衝突前相比，每公升柴油的國際成品油價格（包括普氏平均價）曾最多上升約港幣10元，而本地車用柴油牌價的最高升幅則為港幣7.5元。由4月中至今，國際成品油價格上升了約港幣0.5元（+6.67%），同期的內地柴油最高零售價格已兩度上調，上升了約港幣0.4元（+4.0%），而本地柴油牌價則上升了港幣0.6元（+1.66%）。另外，今日已有油公司調低柴油零售牌價，但預料柴油價仍會受中東局勢不穩而波動。

此外，局方強調在設計補貼計劃時已加入多重保障，其中一項是「先墊後付」安排，即油公司和分銷商先以每公升減港幣3元的價錢向用戶售賣受補貼柴油，並須在給客戶的單據中列明補貼額與售價。油公司和分銷商須在1星期後向政府提交報告，才可申請發還他們所墊付的金額。 容易發覺「食價」 政府會核實油公司和分銷商的報告、銷售紀錄和發票，並只會在確認無誤後才會發還差價。在補貼計劃完成後，油公司和分銷商需要向政府提交經核數的審計報告，其中要求他們列明在扣除所有折扣後（不包括每公升港幣3元的補貼）的平均零售價格變動與補貼期前及期間的相應進口價格的比較，若該比率有變動，便可能有「食價」的情況。局方表示核數師很容易發覺情況，政府可憑審計報告追究油公司和分銷商。