【12:00更新】央視公布神舟二十三號3名航天員此前訓練的影片，他們今早11時於酒泉衛星發射中心問天閣與中外媒體見面，對於成為首名升空的香港太空人，43歲的黎家盈被問到心情如何時表示，作為一名普通港人，可以加入航天員隊伍參與任務是彌足珍貴，是她從前不敢奢望的事情，內心充滿感恩與榮幸，也深感使命光榮，責任重大。黎家盈更用廣東話說：「多謝大家的支持及關心，我會好好加油，大家一起努力，一定會有更好的明天。」 她感謝國家提供圓夢舞台，也感謝香港特區政府和市民的全力支持，訓練過程十分艱苦，感謝家人無條件支持她追逐航天夢，一定會全力以赴完成今次任務所有工作，也會肩負起航天人的使命，「不會辜負香港人期望」，更加不會辜負祖國的重托。

被問到對香港年輕人有那些寄語，黎家盈表示青年有發展、香港才有未來，強調一直以來香港始終與祖國風雨同舟、血脈相連，香港既是祖國發展的見證者，更是參與者和貢獻者。 對她來說從小在香港長大，獅子山精神早已刻在她的心裡，這份逆境自強、永不言棄的信念與航天精神是相通的，同樣需要他們勇於挑戰，堅持到底就是執著，這份執著與堅持，她才一步一步的走到了今天。她更特別想對香港人說，夢想不遙遠，只要心懷家國、熱愛生活，一起為香港、為祖國貢獻智慧和力量，每個人都可以綻放屬於自己的光彩，強調祖國一直都在支持香港。

【5月23日10:10更新】中國載人航天工程辦公室今日（23日）公布神舟二十三號飛行乘組成員，包括來自香港的載荷專家、警務處警司黎家盈，官方指她年屆43歲。行政長官李家超感謝國家對特區的支持和信任，特區就迎來航天夢的歷史時刻，香港專家成為首次參與飛行任務的航天員意義非凡，祝賀黎家盈通過嚴格選拔和訓練成為國家第四批航天員，為國家航天事業貢獻香港力量。 李家超祝賀參與飛行任務 黎家盈：冀激勵更多香港青年投身創科 黎家盈感謝國家及特區政府的支持，並對能夠代表香港特區參與國家航天任務深感榮幸。她表示將全力以赴，不負國家和香港的期望。同時，她希望此次飛行能激勵更多香港青年投身創科領域，為國家科技自立自強貢獻力量。

創新科技及工業局局長孫東今日率領香港特區代表團前往酒泉衞星發射中心參與出征儀式，見證這歷史時刻。 代表團成員包括保安局副局長卓孝業、創新科技署署長李國彬、創新科技界專家、青年及學生等。 土生土長取計算機法證博士學位 官方介紹，獲博士學位的黎家盈在香港土生土長，並取得計算機法證博士學位，她是一名警務處警司。在國家2022年展開的第四批預備航天員選拔中，她成功獲選成為載荷專家，並調派到中國航天員科研訓練中心受訓。載荷專家在空間站負責進行科學與應用研究等實驗工作。

【5月23日09:40更新】中國載人航天辦公室今日(23日)早上公布，神舟二十三號將於周日(24日)晚上11時08分發射，飛行乘組由朱楊柱、張志遠、以及香港的黎家盈組成，朱楊柱將擔任指令長。3人分別為飛行工程師、航天駕駛員和載荷專家，涵蓋了中國現役3種航天員類型。 完成200多項訓練成績優秀 黎家盈將成為歷史上首位香港太空人，亦是繼劉洋、王亞平、王浩澤後，中國第4名女太空人升空，成為香港融入國家航天發展的重要里程碑。載人航天工程發言人介紹，黎家盈入選前在香港特區警務處工作，2024年8月入隊成為中國第四批航天員。黎家盈先後完成1700多個學時的200多項訓練科目，以優秀成績通過資格評定，完成了空間科學研究與技術試驗、太空站組合體管理，以及載人飛船和空間機械臂操作等飛行任務強化訓練，滿足執行飛行任務的各項要求，目前整體狀態良好。

即將發射的神舟二十三號載人飛船舷窗空間碎片防護方面已進行了適應性改進，增強了神舟載人飛船防空間碎片的能力。任務主要目的是與神舟二十一號乘組完成在軌輪換，繼續開展空間科學與應用工作，實施航天員出艙活動及貨物進出艙，進行空間碎片防護裝置安裝、艙外載荷和艙外設施設備安裝與回收等任務，開展科普教育和公益活動，以及空間搭載試驗，乘組1名航天員將開展1年期在軌駐留試驗。 據了解，黎家盈2012年12月加入警隊成為督察，及後晉升為總督察，擁博士學歷的她專長在資訊科技及電腦範圍，加入警隊後一直在特別部門工作。據當時警隊內流傳消息，黎家盈育有3名子女，2023年起已在北京接受嚴格的航天訓練。她於去年4月獲警方升為警司，子女連同曾在政府做工程師的丈夫，已搬到北京定居。

【5月22日】神舟二十三號船箭組合體已轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區，計劃近日擇機實施發射。央視國防軍事頻道官方微博「央視軍事」周五（22日）發文稱，香港航天員將搭乘神舟二十三號。此前，外界傳聞入選載荷專家的是警務處女警司黎家盈。 神舟二十三號飛行任務發布周六(23日)上午在酒泉衛星發射中心舉行，並安排3名航天員與傳媒見面，飛船預計周日(24日)發射升空與太空站對接，乘組其中1名航天員將在太空站執行1年以上的長期駐留試驗。

據了解，創新科技及工業局局長孫東、保安局副局長卓孝業等會到場見證神舟二十三號升空。 央視新聞節目亦報道有關消息，指這將是中國載人航天任務首次有香港航天員升空，此次神舟二十三號載人飛行任務標識中包含紫荊花元素，被廣泛解讀為香港航天員即將圓夢太空的「劇透」。文中指出，「此前，在第四批航天員選拔中，首次選拔了香港航天員，公開信息中其為一位女性載荷專家，曾是一名警隊出身的總督察。香港各界表示，對以多種方式深度參與、服務國家航天事業深感自豪。」

央視軍事微博發布的影片中有一段培僑中學學生的採訪，當中提到「香港的女載荷專家黎家盈老師有望在今年執飛」，間接證實此前的消息。