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出版：2026-May-23 12:38
更新：2026-May-23 12:38

黎家盈太空人｜會暈車浪靠意志克服「魔鬼訓練」 72小時冇得瞓廣東話脫口出

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港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社)

港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社)

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港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日晚上升空。43歲的黎家盈是土生土長的香港人，來自警隊的她，擁有港大博士學位，亦是三孩之母。她近日接受官媒訪問時，細述如何一一步完成艱苦「魔鬼訓練」成為香港首名太空人的過程。

港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈，央視公布3名航天員此前訓練的影片。 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈，央視公布3名航天員此前訓練的影片。 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈，央視公布3名航天員此前訓練的影片。 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈，央視公布3名航天員此前訓練的影片。 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈在酒泉衛星發射中心問天閣與中外媒體記者集體會面。(新華社) 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈在酒泉衛星發射中心問天閣與中外媒體記者集體會面。(新華社) 神舟二十三號航天員黎家盈在酒泉衛星發射中心問天閣與媒體記者集體見面。(新華社)

黎家盈表示，出生、念書、工作，生活圈不曾離開香港，1997年6月30日夜，15歲的她隨家人走上尖沙咀街頭，當香港回歸歷史性零時到來，「我親眼見到，執勤警察摘下舊警徽，換上了新警徽」。她還看到，祖籍廣東順德的父母熱淚盈眶，命運在此埋下一筆。中學畢業，黎家盈考入香港大學計算機科學專業，攻讀至博士學位，互聯網的黃金時代選擇有很多，她的選擇是加入香港警務處技術服務部，肩負起那枚警徽的使命，「學以致用，為社會多做一點貢獻」。

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2022年10月，中國第四批航天員選拔工作啟動，黎家盈決定「試一試」。她表示，「我也會暈車暈船，但坐上轉椅竟然不暈。離心機考核的時候，眼前都模糊了，但堅持一會兒就挺過來了」。

不吃零食雞蛋仔除外

經過初選、覆選、定選3個階段層層選拔，2024年8月，作為唯一來自香港的載荷專家，黎家盈進入中國人民解放軍航天員大隊，「我不怎麼吃零食，雞蛋仔是例外」。以非常健康的狀態通過選拔後，黎家盈猜想，這或許和自己堅持健康飲食有關。

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從入隊到入選神舟二十三號飛行任務乘組僅有一年多時間，訓練周期雖短，但訓練標準、考核要求絲毫未降，海量理論學習、各類專項實操、全任務飛行程序模擬訓練，高難度、高密度的訓練接踵而至，連續72小時的睡眠剝奪實驗，讓黎家盈發現，原來在自己極度疲憊的時候，粵語會脫口而出，和隊友共同穿越蛇蟲出沒的叢林，探索幽暗狹窄的洞穴，經歷沙漠的滾燙與徹寒後，黎家盈更加珍惜這支堅韌而團結的隊伍，「我相信任務是百分百的安全」。

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出征前與孩子們說 「媽媽去『大家』服務」

說話時，她總是眉眼彎彎、笑意盈盈。在軌半年，黎家盈主要負責各類空間科學實驗任務，乘組年初在空間站組合體試驗艙內進行的為期兩周全封閉訓練，也讓她對在軌駐留工作生活更有信心，「孩子們去了故宮，爬了長城，我還沒有去過。等任務結束了，我要零距離感受祖國的大好河山」。

已是三孩之母，即將離開地球的黎家盈，在出征前與孩子們說：「我們的家庭是一個『小家』，國家是一個『大家』。媽媽要離開一段時間，爸爸會幫忙照顧『小家』，媽媽去『大家』服務。」

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會嘗試從太空拍攝香港

黎家盈接受央視訪問時表示，2022年中國載人航天工程在港澳選拔載荷專家，當時認為是難得的機會，亦剛好符合身高、年齡、學歷等要求，所以「過五關斬六將」，一步步成為航天員。她透露，曾進行72小時不睡覺的訓練，由於之前在警隊工作，所以認為有關訓練並不困難。而48小時沙漠訓練較難適應，但有團隊的幫忙，所以最終成功完成。

她表示，剛訓練時要面對語言的挑戰，有不少內容聽不明白，感謝同學的幫忙及鼓勵，又提到最近普通話有很大進步，亦提到有教導其他同學「唔使客氣、唔該晒」等廣東話。黎家盈又提到，會嘗試從太空拍攝香港。

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