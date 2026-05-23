黎家盈太空人｜會暈車浪靠意志克服「魔鬼訓練」 72小時冇得瞓廣東話脫口出

港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日晚上升空。43歲的黎家盈是土生土長的香港人，來自警隊的她，擁有港大博士學位，亦是三孩之母。她近日接受官媒訪問時，細述如何一一步完成艱苦「魔鬼訓練」成為香港首名太空人的過程。

黎家盈表示，出生、念書、工作，生活圈不曾離開香港，1997年6月30日夜，15歲的她隨家人走上尖沙咀街頭，當香港回歸歷史性零時到來，「我親眼見到，執勤警察摘下舊警徽，換上了新警徽」。她還看到，祖籍廣東順德的父母熱淚盈眶，命運在此埋下一筆。中學畢業，黎家盈考入香港大學計算機科學專業，攻讀至博士學位，互聯網的黃金時代選擇有很多，她的選擇是加入香港警務處技術服務部，肩負起那枚警徽的使命，「學以致用，為社會多做一點貢獻」。

2022年10月，中國第四批航天員選拔工作啟動，黎家盈決定「試一試」。她表示，「我也會暈車暈船，但坐上轉椅竟然不暈。離心機考核的時候，眼前都模糊了，但堅持一會兒就挺過來了」。 不吃零食雞蛋仔除外 經過初選、覆選、定選3個階段層層選拔，2024年8月，作為唯一來自香港的載荷專家，黎家盈進入中國人民解放軍航天員大隊，「我不怎麼吃零食，雞蛋仔是例外」。以非常健康的狀態通過選拔後，黎家盈猜想，這或許和自己堅持健康飲食有關。

從入隊到入選神舟二十三號飛行任務乘組僅有一年多時間，訓練周期雖短，但訓練標準、考核要求絲毫未降，海量理論學習、各類專項實操、全任務飛行程序模擬訓練，高難度、高密度的訓練接踵而至，連續72小時的睡眠剝奪實驗，讓黎家盈發現，原來在自己極度疲憊的時候，粵語會脫口而出，和隊友共同穿越蛇蟲出沒的叢林，探索幽暗狹窄的洞穴，經歷沙漠的滾燙與徹寒後，黎家盈更加珍惜這支堅韌而團結的隊伍，「我相信任務是百分百的安全」。

出征前與孩子們說 「媽媽去『大家』服務」 說話時，她總是眉眼彎彎、笑意盈盈。在軌半年，黎家盈主要負責各類空間科學實驗任務，乘組年初在空間站組合體試驗艙內進行的為期兩周全封閉訓練，也讓她對在軌駐留工作生活更有信心，「孩子們去了故宮，爬了長城，我還沒有去過。等任務結束了，我要零距離感受祖國的大好河山」。 已是三孩之母，即將離開地球的黎家盈，在出征前與孩子們說：「我們的家庭是一個『小家』，國家是一個『大家』。媽媽要離開一段時間，爸爸會幫忙照顧『小家』，媽媽去『大家』服務。」

會嘗試從太空拍攝香港 黎家盈接受央視訪問時表示，2022年中國載人航天工程在港澳選拔載荷專家，當時認為是難得的機會，亦剛好符合身高、年齡、學歷等要求，所以「過五關斬六將」，一步步成為航天員。她透露，曾進行72小時不睡覺的訓練，由於之前在警隊工作，所以認為有關訓練並不困難。而48小時沙漠訓練較難適應，但有團隊的幫忙，所以最終成功完成。



她表示，剛訓練時要面對語言的挑戰，有不少內容聽不明白，感謝同學的幫忙及鼓勵，又提到最近普通話有很大進步，亦提到有教導其他同學「唔使客氣、唔該晒」等廣東話。黎家盈又提到，會嘗試從太空拍攝香港。