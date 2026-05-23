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出版：2026-May-23 15:55
更新：2026-May-23 15:55

九龍城寨之終章｜舊尖東重現「市政局」垃圾桶 路人道具當真塞爆垃圾？

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《九龍城寨之終章》於尖東拍攝，劇組道具「市政局」垃圾桶疑被途人誤以為是真正公共設施塞滿垃圾

《九龍城寨之終章》於尖東拍攝，劇組道具「市政局」垃圾桶疑被途人誤以為是真正公共設施塞滿垃圾

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電影《九龍城寨之圍城》大收旺場後，其續作《九龍城寨之終章》已於上月開鏡，連日來於尖東一帶封街拍攝，還原80、90年代的璀璨不夜城景象，未上映已經掀起熱話。現場懸掛懷舊霓虹燈牌、舊式商店牌、更設置書報攤、懷舊橙色電話亭，還泊有多部古董車，吸引大批途人及影迷圍觀打卡，有網民直言如時光倒流有種突然返咗八九十年代香港的感覺。

《九龍城寨之終章》於尖東拍攝，劇組道具「市政局」垃圾桶疑被途人誤以為是真正公共設施塞滿垃圾。(vestguitarguy8756@Threads) 《九龍城寨之終章》於尖東拍攝，劇組道具「市政局」垃圾桶疑被途人誤以為是真正公共設施塞滿垃圾。(carroll0615@Threads) 《九龍城寨之終章》於尖東拍攝，劇組道具「市政局」垃圾桶疑被途人誤以為是真正公共設施塞滿垃圾。(jjjacky__jai@Threads) 《九龍城寨之終章》於尖東拍攝，劇組道具「市政局」垃圾桶。(ruby_ncy@Threads)

網民自首 「對唔住我當個道具係真垃圾桶」

惟有曾到訪現場的網民於社交平台開帖指，街邊一個屬於劇組道具、重現舊式「市政局」標誌的垃圾桶，疑被途人誤以為是真正公共設施，結果被塞滿不屬於80、90年代的飲品膠樽、紙袋、口罩等各種真實垃圾，地上亦有垃圾，場面令人啼笑皆非，有網民留言「自首」，「好對唔住我當個道具垃圾桶係真垃圾桶」。

資料顯示，市政局及區域市政局在1999年12月31日被「殺局」，原來負責的衛生、文娛康樂等決策，由新部門「食物環境衞生署」和「康樂及文化事務署」代替。

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網民直言「二千年後出世唔知咩係市政局」

樓主於帖文無奈寫道「途人將垃圾擺入道具垃圾桶，到底係零尊定係對垃圾桶嘅尊重？」，引發其他網民討論，有人直言路人應不知是道具，「點知佢係道具啊」、「路過嘅人會唔會會諗：點解呢個年代嘅垃圾桶會擺咗出嚟嘅？」、「明明大大個市政局logo，(但)二千年之後出世嘅都唔知係咩嚟」、「登道具組嘅人慘，咁多細菌執返出嚟」、「你望下泊街嗰啲單車前面個籃，你認為呢個垃圾桶係咪道具，對掉垃圾嗰班人嚟講真係咁重要咩？」。

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另有人讚賞是「尊重」，「都唔係完全壞事，起碼市民既潛意識仲知道佢係垃圾桶」、「好事，起碼仲識掉垃圾落垃圾桶」、「咪即做得夠迫真，係對道具組既尊重喎」、「證明道具組做得真係好」，有人笑稱「揾埋清潔龍出黎咪得」、「啲垃圾由未來嚟，唔連戲」、「80年代香港已經有if椰子水同道地？」

亦有人懷疑是劇組故意為之，「會唔會其實係專登想人丟D垃圾入去迫真D?會唔會啲垃圾都係道具？因為好難想像道具組會唔做保護措施」、「無人搬返屋企算係咁」。

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懸掛90年代大家樂招牌 女子「中伏」遍尋不果

另有網民發帖稱，劇組現場懸掛連鎖快餐店大家樂於90年代時期大型招牌，惟有一名女途人「中伏」，誤以為該大廈有大家樂分店，惟遍尋不果向他查詢「唔好意思，呢間大家樂點去呀？」，樓主回應「假㗎，拍戲嚟㗎」，女子再稱「吓？……我搵咗好耐，見到個牌。」

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