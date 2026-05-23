黎家盈太空人｜孫東率團赴酒泉見證升空 憶面試已視熱門 好奇對方一事

港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日晚上升空，成為中國第4名太空人。43歲的黎家盈是土生土長的香港人，來自警隊的她，擁有港大博士學位，亦是三孩之母。創新科技及工業局局長孫東在網誌表示，他正率領香港特區代表團前往酒泉衛星發射中心為黎家盈送行，期望有更多香港青年加入創科發展的新里程，讓香港的航天夢代代相傳，為國家建設航天強國貢獻香港力量。

黎家盈2011年從香港大學取得計算機法證博士學位，之後加入警隊從事資訊科技相關工作，2022年10月，國家宣布首次在香港選拔載荷專家成為第四批預備航天員，創新科技及工業局肩負起在港招募及初選工作。孫東回憶於初選曾親自面試黎家盈，當時已是他最看好的幾位候選人之一。孫東形容黎家盈話不多但非常得體，性格平穩，謙虛中藏著智慧，當時很好奇她作為一位母親，是甚麼原因促使她下定決心申報航天員，亦特別關心她能否克服與家庭和孩子長時間離別的困苦。最終黎家盈不負眾望，克服重重困難，只用了短短一年多的時間便通過各類艱巨的訓練，達到執行太空任務的水平，背後是黎家盈的辛勤付出。

孫東說，隨著黎家盈作為香港首個載荷專家參與執行神舟二十三號航天任務，她的名字將注定刻在香港航天史上的里程碑上，他由衷為黎家盈感到驕傲和自豪。

孫東又說，香港近年來加速國際創科中心的建設，在航天科技方面也積極參與國家深空探測任務。香港理工大學團隊先後研發「相機指向機構系統」、月球地形測繪及地貌分析技術，以及「落火狀態監視相機」等，分別參與從「嫦娥三號」到「嫦娥七號」的探月任務，以及「天問一號」和「天問二號」火星探索任務。香港中文大學及香港大學的團隊亦正分別牽頭研發「激光外差光譜儀」及「火星地物高光譜成像儀」，為參與計劃在2028年前後發射的「天問三號」任務作好準備。