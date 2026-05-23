熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-May-23 16:32
更新：2026-May-23 16:32

黎家盈太空人｜孫東率團赴酒泉見證升空 憶面試已視熱門 好奇對方一事

分享：
港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日晚上升空(路透社)

港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日晚上升空(路透社)

adblk4

港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日晚上升空，成為中國第4名太空人。43歲的黎家盈是土生土長的香港人，來自警隊的她，擁有港大博士學位，亦是三孩之母。創新科技及工業局局長孫東在網誌表示，他正率領香港特區代表團前往酒泉衛星發射中心為黎家盈送行，期望有更多香港青年加入創科發展的新里程，讓香港的航天夢代代相傳，為國家建設航天強國貢獻香港力量。

神舟二十三號航天員黎家盈，入選前在香港特區警務處工作。(新華社) 神舟二十三號航天員黎家盈在酒泉衛星發射中心問天閣與媒體記者集體見面。(新華社) 「神舟23號」乘組為朱楊柱（中）、張志遠（右）和來自香港的黎家盈（左）。（圖／新華社） 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈在酒泉衛星發射中心問天閣與中外媒體記者集體會面。(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，她細述如何完成艱苦訓練(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日晚上升空(路透社) 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈在酒泉衛星發射中心問天閣與中外媒體記者集體會面。(新華社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日晚上升空(路透社) 港產首位女太空人、警司黎家盈入選神舟二十三號載人飛行任務，將於周日晚上升空(路透社) 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈，央視公布3名航天員此前訓練的影片。 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈，央視公布3名航天員此前訓練的影片。 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈，央視公布3名航天員此前訓練的影片。 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈，央視公布3名航天員此前訓練的影片。 神舟二十三號3人乘組朱楊柱、張志遠、黎家盈，央視公布3名航天員此前訓練的影片。

黎家盈2011年從香港大學取得計算機法證博士學位，之後加入警隊從事資訊科技相關工作，2022年10月，國家宣布首次在香港選拔載荷專家成為第四批預備航天員，創新科技及工業局肩負起在港招募及初選工作。孫東回憶於初選曾親自面試黎家盈，當時已是他最看好的幾位候選人之一。孫東形容黎家盈話不多但非常得體，性格平穩，謙虛中藏著智慧，當時很好奇她作為一位母親，是甚麼原因促使她下定決心申報航天員，亦特別關心她能否克服與家庭和孩子長時間離別的困苦。最終黎家盈不負眾望，克服重重困難，只用了短短一年多的時間便通過各類艱巨的訓練，達到執行太空任務的水平，背後是黎家盈的辛勤付出。

adblk5

孫東說，隨著黎家盈作為香港首個載荷專家參與執行神舟二十三號航天任務，她的名字將注定刻在香港航天史上的里程碑上，他由衷為黎家盈感到驕傲和自豪。

孫東又說，香港近年來加速國際創科中心的建設，在航天科技方面也積極參與國家深空探測任務。香港理工大學團隊先後研發「相機指向機構系統」、月球地形測繪及地貌分析技術，以及「落火狀態監視相機」等，分別參與從「嫦娥三號」到「嫦娥七號」的探月任務，以及「天問一號」和「天問二號」火星探索任務。香港中文大學及香港大學的團隊亦正分別牽頭研發「激光外差光譜儀」及「火星地物高光譜成像儀」，為參與計劃在2028年前後發射的「天問三號」任務作好準備。

adblk6

鄧炳強：充分展現紀律部隊不屈不撓精神

保安局局長鄧炳強表示，警司黎家盈以載荷專家身份執行航天任務，他與所有紀律部隊人員都感到無比驕傲及光榮。

鄧炳強在社交專頁說，看到黎家盈的訪問，她在航天訓練過程中，充分展現紀律部隊堅定、忠誠、不屈不撓嘅精神，見到她即將為香港踏出歷史性一步，今早在記者會上以廣東話回應香港人的支持，鄧炳強說感到很感動，衷心祝賀黎家盈，順利完成航天任務，為國貢獻最大力量。

ADVERTISEMENT

【👇送3M靜電空氣濾網體驗包4包👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務