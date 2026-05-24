長洲太平清醮｜飄色巡遊小朋友演運動員及法官 天氣炎熱風扇降溫(更新)

今日是佛誕，長洲舉行一年一度的太平清醮，重頭戲是今晚深夜舉行的「搶包山」決賽，另一項重點活動，是下午舉行的飄色巡遊。在長洲新興街，各個街坊會上午陸續進行酬神儀式，在街上舞龍舞獅。各台飄色亦正作最後準備，並為角色扮演的小朋友「色芯」化妝。下午2時開始，巡遊隊伍由北帝廟出發，會在長洲大街小巷遊走兩個多小時。
已經設計飄色70多年的老師傅表示，大埔宏福苑大火揭示圍標問題，加上詐騙等問題仍嚴重，期望飄色令社會更重視公義，亦希望政府正視問題、多聆聽民意。新渡輪表示，今早8時至中午12時期間，約1萬人次乘客從中環乘搭前往長洲的航班，新渡輪已增加由中環開往長洲的航班數目逾6成，平均每小時安排3至4班航班，接載乘客前往長洲參與會景巡遊。
下午近2時飄色隊伍於北帝廟遊樂場陸續起步，打頭陣的是足球員和騎師，接著是代表油價飆升的油王等，緊隨其後亦有飄色宣傳長者乘車兩蚊兩折優惠，之後有港隊運動員隊伍，還有以法律劇集為主題的色芯穿著黑袍、戴假髮，拿著小錘子扮演女法官。長洲下午天氣酷熱，陽光猛烈，當區最高氣溫預計高達31度，大批觀賞巡遊的居民及遊客帶備雨傘、電風扇等消暑工具，擔當色芯的小朋友都要用風扇降溫和飲凍飲補充水分。
餅店：目標售賣6萬至7萬個平安包
長洲兩間售賣平安包的餅店，未到中午已大排長龍，有餅店門外有約30人排隊，遊客都希望買到平安包，寄望吃後平平安安。餅店負責人表示，今年平安包由每個11元加至12元，是3年來首次加價，主要因為物價及油價上升，不擔心加價影響生意。他又指，今年太平清醮在周日舉行，預期人流較去年略有增長，目標售賣6萬至7萬個平安包。