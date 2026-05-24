長洲太平清醮｜飄色巡遊小朋友演運動員及法官 天氣炎熱風扇降溫(更新)

今日是佛誕，長洲舉行一年一度的太平清醮，重頭戲是今晚深夜舉行的「搶包山」決賽，另一項重點活動，是下午舉行的飄色巡遊。在長洲新興街，各個街坊會上午陸續進行酬神儀式，在街上舞龍舞獅。各台飄色亦正作最後準備，並為角色扮演的小朋友「色芯」化妝。下午2時開始，巡遊隊伍由北帝廟出發，會在長洲大街小巷遊走兩個多小時。

已經設計飄色70多年的老師傅表示，大埔宏福苑大火揭示圍標問題，加上詐騙等問題仍嚴重，期望飄色令社會更重視公義，亦希望政府正視問題、多聆聽民意。新渡輪表示，今早8時至中午12時期間，約1萬人次乘客從中環乘搭前往長洲的航班，新渡輪已增加由中環開往長洲的航班數目逾6成，平均每小時安排3至4班航班，接載乘客前往長洲參與會景巡遊。