宏福苑大火離世狗狗「多多」遺駭終尋獲　飼主：終可接牠走了

去年大埔宏福苑大火7幢災廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾。居於宏新閣7樓的黃先生於4月首輪登樓時，未能尋回在火警中失去的16歲愛犬「多多」，但他未有放棄，昨日(23日)再與動物善終公司人員上樓，終在協助下成功尋回多多的遺駭。黃先生百感交集表示，終於可以帶多多回家。

根據「香港動物報」報道，飼養多多10年的黃先生難忘大火當日較早前，帶多多散步15分鐘後便上班，詎料是最後一次與多多散步，至火警發生後，黃先生已無法進入屋苑範圍，等候消息多日，最終得知單位已燒成灰燼，知道多多凶多吉少，他的心願，便是尋回多多的骸骨。今年4月他第一次返回單位，無奈只找到燒剩的半張狗床，未能找到多多的遺體。