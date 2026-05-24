熱門搜尋:
特朗普 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-May-24 16:40
更新：2026-May-24 16:40

宏福苑大火離世狗狗「多多」遺駭終尋獲　飼主：終可接牠走了

分享：
宏福苑大火離世狗狗「多多」遺體終尋獲，飼主：終可接牠走了。(香港動物報)

宏福苑大火離世狗狗「多多」遺體終尋獲，飼主：終可接牠走了。(香港動物報)

adblk4

去年大埔宏福苑大火7幢災廈的居民，再獲安排第二次上樓執拾。居於宏新閣7樓的黃先生於4月首輪登樓時，未能尋回在火警中失去的16歲愛犬「多多」，但他未有放棄，昨日(23日)再與動物善終公司人員上樓，終在協助下成功尋回多多的遺駭。黃先生百感交集表示，終於可以帶多多回家。

根據「香港動物報」報道，飼養多多10年的黃先生難忘大火當日較早前，帶多多散步15分鐘後便上班，詎料是最後一次與多多散步，至火警發生後，黃先生已無法進入屋苑範圍，等候消息多日，最終得知單位已燒成灰燼，知道多多凶多吉少，他的心願，便是尋回多多的骸骨。今年4月他第一次返回單位，無奈只找到燒剩的半張狗床，未能找到多多的遺體。

adblk5
黃先生終於在梁先生的協助下成功找到多多。(香港動物報) 梁先生辨認出骨和肉，相信那就是多多。(香港動物報) 黃先生稍後會為多多安排善終儀式，送牠最後一程。(香港動物報) 黃先生百感交集：「看到牠這樣，我真的很難受，但總好過找不到，終於可以接到牠走，對牠有個交代。」(香港動物報)

飼主：對多多有個交代

事件經報道後，不少讀者均說狗床附近好像有多多的遺體。黃先生於是聯絡動物善終公司「寵新開始」負責人梁先生，並成功向政府申請安排第二輪上樓，而這一次，他終於在梁先生的協助下成功找到多多。黃先生表示，他們在狗床附近，發現懷疑多多的遺體，梁先生辨認出骨和肉，相信那就是多多。黃先生百感交集：「看到牠這樣，我真的很難受，但總好過找不到，終於可以接到牠走，對牠有個交代。」黃先生稍後會為多多安排善終儀式，送牠最後一程。

adblk6

ADVERTISEMENT

【👇送3M靜電空氣濾網體驗包4包👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務