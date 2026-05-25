黎家盈太空人｜神舟二十三號航天員進駐天宮　與神二十一乘組「太空會師」

神舟二十三號載人飛船按預定時間，昨晚11時08分點火發射，進入軌道後今日凌晨2時45分成功與中國太空站對接。飛船上3名航天員朱楊柱、張志遠及黎家盈，今日清晨逐一進駐天宮，與神舟二十一號航天員在天宮「太空會師」，他們其後拍攝大合照向民眾報平安，表示「築夢天宮，接續奮鬥，中國空間站永遠值得期待。」

李家超：全港市民感振奮自豪

特首李家超恭賀神舟二十三號載人飛船發射取得圓滿成功，形容今次任務是首次有來自香港特區的載荷專家參與其中，全港市民都感到振奮和自豪。行政會議非官守議員召集人葉劉淑儀表示，黎家盈展現出迎難而上、堅毅不屈的獅子山精神，勇氣和毅力令人敬佩，行會非官守議員深信港府會把握好這個歷史時刻，為國家和香港培育更多優秀創科人才。

在現場觀看神舟二十三號升空的創新科技及工業局局長孫東指，特區政府過去兩年都進行大量工作，使黎家盈盡量解除後顧之憂，事實證明各方面的配合都挺到位，用可以看來最短時間通過這個應有的培訓達到升空標準。孫東希望，航天載人辦公室未來能夠做更多的安排，包括考慮黎家盈與香港青少年對話等。他指，下一步港府會繼續創造更多機會，為青年投入創科發展創造各種條件，期待未來在太空能看到更多香港青年身影。