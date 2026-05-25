馬來西亞抵港旅客涉藏1.9公斤懷疑海洛英及1支私煙被捕

海關今日（25日）在機場偵破一宗販毒案件，檢獲約1.9公斤懷疑海洛英，估計市值約110萬元，以及1支未完稅香煙。一名46歲由馬來西亞抵港的男旅客被捕，被控1項販運危險藥物罪、1項管有應課稅品罪及1項未有向海關人員申報管有應課稅品罪。案件將於明日（5月26日）在西九龍裁判法院提堂。
懷疑海洛英藏木盒
涉案旅客今日從馬來西亞吉隆坡抵港；海關人員清關時，在其手提行李內發現該批藏於木盒內的懷疑海洛英，以及該支未完稅香煙。
籲勿貪圖金錢利益參與販毒活動
海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿在未確定物品性質的情況下，貿然協助他人運送。海關又會根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，以有效打擊跨境販毒活動。
進口 處理 管有 購買私煙均屬違法
根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人士若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。