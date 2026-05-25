馬來西亞抵港旅客涉藏1.9公斤懷疑海洛英及1支私煙被捕

海關今日（25日）在機場偵破一宗販毒案件，檢獲約1.9公斤懷疑海洛英，估計市值約110萬元，以及1支未完稅香煙。一名46歲由馬來西亞抵港的男旅客被捕，被控1項販運危險藥物罪、1項管有應課稅品罪及1項未有向海關人員申報管有應課稅品罪。案件將於明日（5月26日）在西九龍裁判法院提堂。

懷疑海洛英藏木盒

涉案旅客今日從馬來西亞吉隆坡抵港；海關人員清關時，在其手提行李內發現該批藏於木盒內的懷疑海洛英，以及該支未完稅香煙。