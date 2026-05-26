偽造醫生證明提早取強積金 積金局揭造假 交執法部門跟進

積金局發現有人使用懷疑偽造醫生證明書，再以患末期疾病為由，向局方申請提早提取強積金，已拒絕有關申索，並轉交執法機關跟進。
積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指強積金行政工作已由「積金易」平台統一處理，她指，這不僅提升整體效率，更有助加強計劃成員的退休保障，亦令懷疑欺詐個案「無所遁形」。
劉麥嘉軒透露，團隊早前在日常審批過程中，發現有以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為理由提早提取強積金的申索個案，而其提交的醫生證明書有可疑的情況；團隊於是主動聯絡醫生核實，確認相關文件屬偽造。有關醫生因及早知悉可能有不法分子盜用其身份，可提高警覺。團隊已拒絕有關申索，並將個案轉交執法機關跟進。
她稱，一些過往較難發現的可疑個案，透過「積金易」統一處理，對於不同申索個案間的潛在關聯，尤其犯罪集團策劃涉及跨強積金計劃的個案，可更早及有效察覺和跟進。
分析過往可疑個案及詐騙手法
為打擊欺詐提早提取強積金行為，積金局在「積金易」啟用前已作出部署；去年主動與公私營醫療專業團體溝通，商討完善醫生證明書的核實機制，並提高證明書內容要求，以減低被濫用或偽造的風險。同時亦聯同「積金易」團隊成立專責組，檢視提早提取強積金申索的審核機制，從監管、營運及執法層面推出多項措施，加強防範及阻嚇可疑申索，包括向團隊提供過往可疑個案及詐騙手法作分析，以完善審批程序；並加強審查日常申請，留意個案之間的關聯性，及向相關註冊醫生核實證明書真偽。
積金局呼籲計劃成員切勿以身試法，亦不要受他人唆擺，作出任何違法或不當提早提取強積金的行為。任何偽造或使用虛假文書的行為，均屬嚴重刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁 14 年。