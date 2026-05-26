偽造醫生證明提早取強積金 積金局揭造假 交執法部門跟進

積金局發現有人使用懷疑偽造醫生證明書，再以患末期疾病為由，向局方申請提早提取強積金，已拒絕有關申索，並轉交執法機關跟進。

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，指強積金行政工作已由「積金易」平台統一處理，她指，這不僅提升整體效率，更有助加強計劃成員的退休保障，亦令懷疑欺詐個案「無所遁形」。

劉麥嘉軒透露，團隊早前在日常審批過程中，發現有以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為理由提早提取強積金的申索個案，而其提交的醫生證明書有可疑的情況；團隊於是主動聯絡醫生核實，確認相關文件屬偽造。有關醫生因及早知悉可能有不法分子盜用其身份，可提高警覺。團隊已拒絕有關申索，並將個案轉交執法機關跟進。