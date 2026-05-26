機場T2離境設施明啟用 46條機場巴一併繞經

香港國際機場二號客運大樓(T2)新旅客離港設施明日(27日)啟用，15間航空公司將在未來兩周陸續遷入。啟用當日運輸署將實施相應交通及公共運輸安排，其中凌晨零時起會開放通往落客區的翔天路，而46條機場巴士「A線」及「NA線」當日頭班車起將一併繞經T2。
首日進駐T2的為香港航空，海南航空、菲律賓亞洲航空等在啟用第二日將遷入，香港快運航空(HK Express)則在下月10日始遷至T2，為此階段最後一間進駐的航空公司。運輸署表示，離港設施啟用首日凌晨零時起，將開放連接T2落客區的翔天路，而港鐵機場快綫機場站連接T2的兩個月台亦已啟用。
督導巴士營辦商需要時加班
城巴及龍運巴士共29條「A線」及17條通宵的「NA線」，即合共46條巴士線的往機場或港珠澳大橋班次明日頭班車起會繞經T2，往市區及新界方向路線則維持不變。不過，運輸署公告未有提及新大嶼山巴士的A35線會繞經T2。
另外，非專營巴士位於T2的室內旅遊車候車大堂已投入運作，設於一號客運大樓接機大堂外的的士站，以及一號停車場旁邊的預約的士上客區位置亦維持不變。
T2離港設施啟用初期，一帶交通在部分時段或較繁忙，運輸署指，已督導專營巴士營辦商留意乘客需求，需要時加強服務，緊急事故交通協調中心亦會密切監察機場一帶的交通及公共運輸情況，呼籲市民和旅客應提早計劃行程，預留時間適應新安排。