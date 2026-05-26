機場T2離境設施明啟用 46條機場巴一併繞經

香港國際機場二號客運大樓(T2)新旅客離港設施明日(27日)啟用，15間航空公司將在未來兩周陸續遷入。啟用當日運輸署將實施相應交通及公共運輸安排，其中凌晨零時起會開放通往落客區的翔天路，而46條機場巴士「A線」及「NA線」當日頭班車起將一併繞經T2。

首日進駐T2的為香港航空，海南航空、菲律賓亞洲航空等在啟用第二日將遷入，香港快運航空(HK Express)則在下月10日始遷至T2，為此階段最後一間進駐的航空公司。運輸署表示，離港設施啟用首日凌晨零時起，將開放連接T2落客區的翔天路，而港鐵機場快綫機場站連接T2的兩個月台亦已啟用。