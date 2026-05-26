青葵公路九巴直撞兩工程車 逾20人傷 39歲司機涉危駕被捕

青葵公路發生九巴與兩輛工程車相撞意外，超過20人受傷；事發時有一名在地面的工程車職員險被撞，幸及時逃離。受事故影響，往屯門方向一度需要單線行車。39歲巴士司機涉嫌危險駕駛被捕，通過酒精呼氣測試。九巴表示已派員慰問傷者，並會配合警方調查。

有行車記錄儀拍攝到事發前一刻，涉事960線九巴當時向屯門方向行駛，車速平穩，但距離工程車一、兩個車位時似未有減速或切線，直撞工程車車尾，其後去勢未止，更將工程車推前數個車位。其後第一輛工程車向左移，巴士再撞向前方另一輛箭嘴車才停下。當時現場最少有一名工程車職員在地面工作，發現九巴衝前，及時閃避，跑至來回行車線分隔的石壆，但附近仍有不少行駛中車輛，險象環生。

事發於昨午2時，意外後，巴士車長一度被困，車上22名乘客受傷，年齡介乎24至91歲。救護員為他們初步治理後送院；有人需使用頸箍，有人面部受傷，口、鼻有血漬。