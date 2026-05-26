青葵公路九巴直撞兩工程車 逾20人傷 39歲司機涉危駕被捕

青葵公路發生九巴與兩輛工程車相撞意外，超過20人受傷；事發時有一名在地面的工程車職員險被撞，幸及時逃離。受事故影響，往屯門方向一度需要單線行車。39歲巴士司機涉嫌危險駕駛被捕，通過酒精呼氣測試。九巴表示已派員慰問傷者，並會配合警方調查。
有行車記錄儀拍攝到事發前一刻，涉事960線九巴當時向屯門方向行駛，車速平穩，但距離工程車一、兩個車位時似未有減速或切線，直撞工程車車尾，其後去勢未止，更將工程車推前數個車位。其後第一輛工程車向左移，巴士再撞向前方另一輛箭嘴車才停下。當時現場最少有一名工程車職員在地面工作，發現九巴衝前，及時閃避，跑至來回行車線分隔的石壆，但附近仍有不少行駛中車輛，險象環生。
事發於昨午2時，意外後，巴士車長一度被困，車上22名乘客受傷，年齡介乎24至91歲。救護員為他們初步治理後送院；有人需使用頸箍，有人面部受傷，口、鼻有血漬。
事發後，巴士車頭嚴重損毀，玻璃碎裂，部分工程車部件插入車頭。第一輛被撞工程車車尾防護架被撞至變形及脫落。
工程車意外前處理城巴與貨車相撞意外
據了解，被撞工程車事發前正在青葵公路處理一宗較早前發生的貨車與城巴相撞意外，約10分鐘後，再發生九巴與工程車相撞事件。運輸署表示，現場在事發前有另一輛巴士與貨車碰撞，青馬管制區營辦商其後調派一輛輕型搶救車及一輛護航車到場，停在後方提供安全屏障，而護航車其後被一輛巴士從後撞到。初步調查顯示，現場附近行車線管制燈號亮起紅色交叉標誌，顯示相關行車線已封閉；搶救車及護航車車頂的警示閃燈亦一直啟動，以警示後方車輛。
署方表示非常關注事故，已要求巴士公司及管制區營辦商提交詳細報告，並全力配合警方調查，將按調查結果與相關機構積極跟進。城巴表示，兩輛工程車到場協助處理時，車上均有亮起「死火燈」。