太空館更新展覽 介紹黎家盈資訊 家長帶子女入場盼啟發多元興趣

中國載人航天之旅專題展，已加入神舟二十三號載人飛行任務的內容。(林俊源攝)

港產航天員黎家盈未來半年將在中國太空站「天宮」進行一系列實驗工作，即時引起不少人對太空興趣。香港太空館正展出專題展覽「航向太空——中國載人航天之旅」，昨亦更新內容，包括加入神舟二十三號載人飛行任務及香港載荷專家黎家盈的最新資訊。有家長昨趁假期帶同子女入場，學習航天知識，盼亦可啟發他們升空夢。

太空館正舉行的「航向太空——中國載人航天之旅」專題展，特別加入「天宮與香港」等內容，介紹黎家盈已乘坐神舟二十三號載人飛船進駐天宮空間站；亦講到航天任務中，航天員按分工各司其職，可分為航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家，而載荷專家通常由科研人員擔任，進行各種在軌實驗和研究。