太空館更新展覽 介紹黎家盈資訊 家長帶子女入場盼啟發多元興趣

港產航天員黎家盈未來半年將在中國太空站「天宮」進行一系列實驗工作，即時引起不少人對太空興趣。香港太空館正展出專題展覽「航向太空——中國載人航天之旅」，昨亦更新內容，包括加入神舟二十三號載人飛行任務及香港載荷專家黎家盈的最新資訊。有家長昨趁假期帶同子女入場，學習航天知識，盼亦可啟發他們升空夢。
太空館正舉行的「航向太空——中國載人航天之旅」專題展，特別加入「天宮與香港」等內容，介紹黎家盈已乘坐神舟二十三號載人飛船進駐天宮空間站；亦講到航天任務中，航天員按分工各司其職，可分為航天駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家，而載荷專家通常由科研人員擔任，進行各種在軌實驗和研究。
除展覽外，太空館正推出全新天象節目《窗外是藍星之太空旅行》，是中國首部太空實拍球幕電影，由航天員翟志剛、王亞平和葉光富拍攝，觀眾沉浸式體驗神舟十三號飛船穿越大氣層，前往天宮空間站，再深入認識在空間站如何生活和工作。
有入場家長表示，對有港人可參與太空工作感興奮，前晚與兒子一同看直播；昨日再帶他到太空館，冀激發對新知識的興趣。亦有家長稱，因受黎家盈經歷啟發，帶同女兒到太空館，但笑指她年紀尚幼，追逐太空夢仍是一條遙遠的路，只盼她明白凡事均有可能。
太空館日前宣布將延長「中國載人航天之旅」專題展至7月6日，免費入場。而天象節目放映日期至明年2月14日，指定時間放映，票價為30元(前座)和40元(後座)；逢星期二休館，公眾假期除外。