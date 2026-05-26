港產航天員黎家盈衝出地球 姊盼凱旋共嘗雞蛋仔

香港首名航天員黎家盈已順利進駐中國太空站，其家人皆深感驕傲。其胞姊憶述，常自稱「大蜜蜂」的黎家盈自律、堅毅和細心，且具令人印象深刻的情緒穩定能力。她指，家人從未想過家庭會出現一位航天員，盼其凱旋後回家吃最愛的雞蛋仔。另外，黎家盈的姨甥亦指，阿姨常教導他做人要有夢想，如今看到對方成功升空，令他無比自豪。她的中學班主任亦表示，對有學生可「衝出地球、上太空」，感開心及激動。 現年43歲的黎家盈祖籍廣東順德樂從，父親於五十年代移居香港。胞姊黎家敏接受內地傳媒訪問時透露，妹妹自小興趣多與理科有關，及後在香港大學攻讀至博士。黎家敏形容，妹妹私下常自稱「大蜜蜂」，為人勤奮且極具團隊精神。在她眼中，家盈最獨特的特質是「情緒非常穩定且十分有耐心」，這恰恰是載荷專家必備的核心素質。

談到妹妹當初的決定，黎家敏坦言家裡從沒想過會出一名航天員。前年8月起，黎家盈遠赴北京入隊受訓，當時她的三名子女仍在讀小學。黎家敏透露，「外甥目前由雙方父母及家人共同照顧。」形容全家人為了成就妹妹的太空夢，所作出的「共同託舉」。 期盼凱旋吃團聚飯 在兩年多的高強度訓練中，黎家盈成功挺過了沙漠生存、發射場緊急撤離，以及長達72小時剝奪睡眠等考驗。黎家敏笑稱，妹妹曾透露在訓練到極度疲憊時，甚至會不自覺地「脫口說出粵語」。黎家敏指，叮囑妹妹在執行任務時要事事小心，並溫情喊話，期待任務結束、平安凱旋後，一家人能好好團聚吃飯，再一起去吃妹妹最愛的街頭小吃「雞蛋仔」。

黎家盈的姨甥何子丞亦感言，姨姨成為香港首位女太空人及女載荷專家，這對他而言不僅是一份無上驕傲，更是一種巨大的激勵；看見阿姨穿上航天服、步入太空艙那一刻，內心都會湧起一份難以形容的自豪感，「阿姨證明了香港人、中國人，尤其是女性，都完全有能力在航天領域發光發熱。」他亦分享，姨姨平經常提醒他們，做人要有夢想，必須「孝順父母、愛國愛港」。 中學老師：無想過有學生衝出地球 另外，黎家盈中學預科時的班主任、荃灣公立何傳耀紀念中學退休校長謝潤明，亦透過直播見證了學生升空的一刻。謝潤明是黎家盈讀中六及中七時的班主任，他憶述，黎家盈當年不僅熱心參與學生會活動，為人更是細心且勤奮，順利入讀港大電腦科學。

謝坦言，家盈當年雖不算最耀眼的學生，但預科班時已展現過人毅力。他指，「完全無想過自己的學生能如此出人頭地，甚至衝出地球、登上太空，真的讓我非常開心和激動」。他寄語年輕一代要勇敢追夢，深信未來本港再出現第二位港產太空人，絕非遙不可及。