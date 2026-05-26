屯門新會商會中學校長新加坡爆粗罵保安　校董指即時停止校長職務 (更新)

屯門新會商會中學校長李卓興率領新加坡遊學團期間，說粗口辱罵當地保安員。本身是學校校董的立法會前議員黃俊碩，今日下午回覆傳媒表示，由於校長表現未能合符公眾期望，故決定即時停止李卓興職務，會盡快提交報告給教育局及向公眾及持份者各交代。 教育局：情況嚴重者可取消教師註冊 教育局回覆《am730》稱，法團校董會已就事件發出公開聲明，表示高度關注並會按機制徹查事件，然後盡快向持份者詳細交代有關跟進工作及向教育局提交報告。如教師被證實違反專業操守，情況嚴重者，教育局常任秘書長經考慮各項因素後，可根據《教育條例》取消其教師註冊。

黃俊碩今早接受電台訪問時表示，校董會高度關注事件，今日將召開校董會討論和處理。由於目前對事件掌握的資料不多，相信校董會讓校長說出事情始末。黃俊碩表示，今次事件可能在一些國家引起關注，但他相信是單一事件，長遠不會令香港和新加坡之間造成誤會。目前暫未能確定呈交調查報告的日子，因要會見校長、隨團教職員、學生，甚至是校內其他老師，相信需要較長時間，但強調學校是有承擔，有能力處理事件，之後會向全體師生和家長解釋。

校董會發聲明：深表歉意 除在旅遊巴與保安爭執的影片外，其後再有網上影片爆出李卓興在旅遊巴與學生玩「接銀紙」遊戲，當有女生表示想玩時，他形容「啲女人好貪心」。 校董會在校網上刊登聲明，就校方新加坡交流團在本月22日下午因停車問題引發事件，並引起公眾關注及不安，對此深表歉意。聲明中強調學校及辦學團體一向重視教職員的操守，如有教職員涉及操守及不當行為，學校必按既定程序進行調查及跟進；若違反教師操守或損害學校聲譽，定必嚴肅處理。

學校已即時啟動危機小組處理事件，法團校董會現正向承辦旅行社了解事發經過，並要求提供相關資料。根據機制徹查事件，稍後將向全校師生及家長發信詳細交代情況。