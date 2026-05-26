黎家盈太空人︱議員倡設「航天專員」統籌產業鏈 爭取參與長期國家項目

香港首名航天員黎家盈有份參與的神舟二十三號航天員乘組，已進駐天宮太空站。科技創新界議員、香港航天科技產業聯盟主席邱達根今早（26日）在電台節目表示，香港參與國家頂尖航天任務邁向新里程，建議特區政府設立「航天專員」統籌產業鏈，希望爭取更多長期的國家航天項目讓香港參與。

邱達根指國家「十五五」規劃已將商業航天列為重要未來產業。太空探索方面，以往本港大學多參與「一次性」科研項目，例如月壤探測，他期望未來香港能爭取具連貫性的長期項目，例如將未來月球基地或太空望遠鏡收集的數據，可長期傳輸至香港進行運算及分析。此外，本港亦有InnoHK的實驗室正積極研究太空3D打印及太空新材料等前沿技術。

目前本港航天項目較分散，邱達根認為可在創科局轄下設立「航天專員」或專責辦公室，透過專員集中梳理及統籌現有的學界與業界資源，能為香港在國家航天產業鏈中確立更清晰的發展定位。