醫管局高層莊慧敏與醫生夫AEON盜竊　醫委會判停牌4個月准緩刑

醫管局高層莊慧敏與其丈夫骨科醫生趙名宇，2022年涉在黃埔花園AEON超市偷取刺身、水果等逾1,600元食物，被裁定偷竊罪成，各被罰款5000元。兩人其後上訴失敗，維持原判。醫委會今日（26日）頒布裁決，二人停牌4個月，緩刑24個月。

辯方呈上醫管局前行政總裁高拔陞、港大微生物學教授袁國勇為莊撰寫的求情信。高讚揚莊在微生物學及傳染病控制方面成就卓越，為社區作無私貢獻。袁國勇稱與莊認識20年，對方工作認真及細心，並讚揚莊誠實、不斷求進。趙則獲中大醫學院矯形外科及創傷學系主任容樹恒求情，指趙專業可靠，對病人有同情心。