醫管局高層莊慧敏與醫生夫AEON盜竊　醫委會判停牌4個月准緩刑

醫管局高層莊慧敏與其丈夫骨科醫生趙名宇，2022年涉在黃埔花園AEON超市偷取刺身、水果等逾1,600元食物，被裁定偷竊罪成，各被罰款5000元。兩人其後上訴失敗，維持原判。醫委會今日（26日）頒布裁決，二人停牌4個月，緩刑24個月。
辯方呈上醫管局前行政總裁高拔陞、港大微生物學教授袁國勇為莊撰寫的求情信。高讚揚莊在微生物學及傳染病控制方面成就卓越，為社區作無私貢獻。袁國勇稱與莊認識20年，對方工作認真及細心，並讚揚莊誠實、不斷求進。趙則獲中大醫學院矯形外科及創傷學系主任容樹恒求情，指趙專業可靠，對病人有同情心。
研訊小組考慮兩人求情，法院對案件的處理，以及兩人對醫學界貢獻，考慮到兩人對自己行為深感後悔，已汲取教訓，重犯機會低。為維護公眾對醫療人員的信心，決定將兩人從普通科醫生名冊中除名4個月，緩刑24個月。
偷竊罪成各被罰款5000元
莊慧敏事發時是醫院管理局總行政經理（感染及應急事務），疫情期間曾多次代表醫管局出席記者會。她與趙名宇涉於在2022年4月23日，在黃埔花園青樺苑（第5期）地庫一層，及地下永旺（香港）百貨有限公司，偷竊一個西瓜、一個蜜瓜、兩包布丁、兩包藍莓、兩包刺身、一包壽司和一包雞，總值1,632.8元。兩人於2023年4月被裁定盜竊罪成，均被判罰款5,000元。
兩人不服提出上訴，其後被高院原訟庭駁回，亦拒向兩人發出上訴至終審法院許可證明書，高院原訟庭暫委法官姚勳智拒納二人的招認是受警員誤導、不是出於自願，認為從閉路電視所見，交易過程顯示二人清楚知悉貨物有否被掃瞄，「有默契地共同行事進行盜竊」。