男子涉15歲時與同齡女友性交及肛交　認罪候判

一名現年23歲男子，涉於15歲時與同齡女友進行性交及肛交，兩人分手後，女方在留學時獲得性犯罪知識，並返港報案。被告被控與年齡在16歲以下的女童非法性交等兩罪。案件今日（26日）於高等法院聽取對控罪的回答，被告早前於案件交付程序時已認罪，今日確認答辯及同意修訂案情，法官李素蘭將案件押後至6月22日判刑以待索取其感化令及社會服務令報告，期間被告續准保釋。
被告A（現23歲）被控與年齡在16歲以下的女童非法性交及與21歲以下女童作出肛交罪。承認案情指，他與事主X均於2003年出生，兩人於2016至2021年間為同學關係，並於2016年12月起開始交往，其後於2020年3月分手。法官考慮到，披露被告姓名可能會令女事主的身份被人認出，故頒令被告匿名。
2018年10月19日，當時同為15歲的兩人在X家中、在X同意下首次進行10至15分鐘的性交，期間有使用避孕套，當日X的父母不在家，屋內只有X的家傭。翌年3月20日，當時依然同為15歲的兩人在A家中，A向X提議肛交，X同意。A使用了X從香港同志遊行中獲得的避孕套及潤滑劑，X在肛交過程中感疼痛及要求A停止插入行為，惟A在X重覆了三次上述要求後才停止，是次肛交行為維持約30秒。
X感抑鬱 進一步了解性罪行後報案
到了2020年6月，X不想再與A聯絡，在WhatsApp封鎖被告；X在同年11月因感抑鬱而開始求診。她於2021年前往英國留學，並在當地學習到性犯罪知識。當她回想起與A之間的事情感到難過，遂於2022年8月回港後報警。A於同月被捕，他在警誡下保持沉默。
案件編號：HCCC54/2026