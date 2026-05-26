男子涉15歲時與同齡女友性交及肛交　認罪候判

一名現年23歲男子，涉於15歲時與同齡女友進行性交及肛交，兩人分手後，女方在留學時獲得性犯罪知識，並返港報案。被告被控與年齡在16歲以下的女童非法性交等兩罪。案件今日（26日）於高等法院聽取對控罪的回答，被告早前於案件交付程序時已認罪，今日確認答辯及同意修訂案情，法官李素蘭將案件押後至6月22日判刑以待索取其感化令及社會服務令報告，期間被告續准保釋。

被告A（現23歲）被控與年齡在16歲以下的女童非法性交及與21歲以下女童作出肛交罪。承認案情指，他與事主X均於2003年出生，兩人於2016至2021年間為同學關係，並於2016年12月起開始交往，其後於2020年3月分手。法官考慮到，披露被告姓名可能會令女事主的身份被人認出，故頒令被告匿名。