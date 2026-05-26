31歲男認中秋夜元朗違法放煙花待判　須就車輛受損先賠1.5萬

元朗山下村一露天停車場於去年中秋夜凌晨時分有人非法燃放煙花，巨響驚醒附近居民喝斥，涉嫌放煙花的男子抱煙花箱欲逃走被居民截停及報案處理，5架停泊在該停車場的車輛有被煙花灼傷花痕。涉事男子事後被控非法放煙花及刑事損壞兩罪，今日(26日)於屯門裁判法院承認控罪。控方指5架停泊車輛有灼傷花痕，車主報價索償17萬元。署理主任裁判官鄧少雄下令被告先行賠償共1.5萬元，押後至6月15日判刑，以待索取感化及社會服務令報告，期間被告獲准保釋候判。

31歲被告黃俊禮，承認在陸地上進行爆竹煙花表演而放爆竹煙花及刑事損壞兩罪。被告過往有兩項案底，性質並不類同。控方指，案件中受損車輛的車主要求賠償合共17萬元，辯方質疑指索償金額來自車房報價單，但至今無顯示有車輛曾維修，更有車主已出售涉案車輛，被告願意賠償每位車主3,000元。裁判官下令被告須賠償1.5萬元。辯方求情指被告犯案僅一剎那，現已後悔莫及，不太可能重犯，希望法庭判處非監禁刑罰。惟官指片段中有多人與被告一同走近煙花燃放，遂索取感化及社會服務令報告量刑，強調被告仍「有機會面對監禁」。

為友人「傑仔」製造驚喜

案情指去年中秋節深夜10月7日凌晨近1時，元朗山下村有村民聽到巨響，起身查看發現被告在屋外放煙花，而現場露天停車場停泊了20架車輛。村民看見被告蹲在煙花紙箱附近，上前拾起紙箱，聯同其他數人分別上車逃去，被告最終在100米外被村民截停，村民報案處理。

被告被捕後警誡下承認犯案，稱「我諗住今日中秋節，經過元朗公園見到有煙花賣，買完去山下村放煙花玩下」；並在錄影會面指原為友人「傑仔」製造驚喜，賣家稱山下村「冇人」、安全，遂以300元購買並到案發現場燃放。案中有5架停泊車輛受損，有灰及灼傷花痕。