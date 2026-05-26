簡約公屋懶人包｜第四期6.2起申請　涵啟德、馬鞍山等項目月租最低900蚊

房屋局宣布，「簡約公屋」於下月2日起接受第四期申請，涵蓋4個項目，包括啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路、屯門青發街及馬鞍山恆光街，合共提供約11,330個單位，預計今年第三季起陸續入伙。合資格人士會在6月2日或之前陸續收到由房屋局寄出的申請表，而6月23日前為優先申請期。早前已遞交申請表的人士，則 毋須 再次提交。

遞交方法 ：有意的申請者可把填妥的申請表郵寄至香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處；或於辦公時間內放入位於下列地點的文件投遞箱：

申請日期 ：6月2至23日期間交回填妥的申請表可獲優先處理；房屋局在6月23日後仍會繼續接受申請。

九龍石硤尾邨美葵樓G06號鋪「簡約公屋」資訊中心

另外，如申請者及家庭成員均已登記「智方便+」，亦可選擇透過掃描申請表上的專屬二維碼填寫、簽署和遞交電子表格。為了讓較有需要的家庭優先入住「簡約公屋」，如申請者現時居住在不適切居所、有特殊健康狀況，或家庭成員包括未成年子女、初生嬰兒、長者等，可獲較高的編配優次。