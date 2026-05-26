簡約公屋懶人包｜第四期6.2起申請　涵啟德、馬鞍山等項目月租最低900蚊

房屋局宣布，「簡約公屋」於下月2日起接受第四期申請，涵蓋4個項目，包括啟德世運道（第二期）、屯門欣寶路、屯門青發街及馬鞍山恆光街，合共提供約11,330個單位，預計今年第三季起陸續入伙。合資格人士會在6月2日或之前陸續收到由房屋局寄出的申請表，而6月23日前為優先申請期。早前已遞交申請表的人士，則毋須再次提交。
6.23前交回申請表可獲優先處理
房屋局表示，「簡約公屋」申請至今反應踴躍，截至本月下旬已收到超過38,600份申請。第四期申請詳情如下：
優先申請資格：輪候傳統公屋3年或以上，以一般傳統公屋申請住戶的家庭申請者優先。
申請日期：6月2至23日期間交回填妥的申請表可獲優先處理；房屋局在6月23日後仍會繼續接受申請。
遞交方法：有意的申請者可把填妥的申請表郵寄至香港灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處；或於辦公時間內放入位於下列地點的文件投遞箱：
九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第二層平台「簡約公屋」資訊站
香港灣仔告士打道5號稅務大樓8樓801室「簡約公屋」專責小組辦事處
九龍石硤尾邨美葵樓G06號鋪「簡約公屋」資訊中心
另外，如申請者及家庭成員均已登記「智方便+」，亦可選擇透過掃描申請表上的專屬二維碼填寫、簽署和遞交電子表格。為了讓較有需要的家庭優先入住「簡約公屋」，如申請者現時居住在不適切居所、有特殊健康狀況，或家庭成員包括未成年子女、初生嬰兒、長者等，可獲較高的編配優次。
第四期申請項目的資料如下：
啟德世運道（第二期）：第二階段申請提供約4,580個單位，鄰近港鐵啟德站，附近亦設多條專營巴士及小巴路線往返港九及新界不同地區，預計每月租金約1,310元至2,990元。
屯門欣寶路：第二階段申請提供約2,850個單位，鄰近欣寶路公共運輸交匯處及欣寶路沿途巴士站，提供多條專營巴士線往返港九及新界不同地區，以及港鐵巴士路線往返港鐵屯門站及兆康站，預計每月租金約900元至2,010元。
屯門青發街：第二階段申請提供約3,040個單位，項目內將設有巴士總站，提供往返屯門市中心、屯門公路巴士轉乘站，以及在繁忙時段接駁市區其他目的地的公共運輸服務，預計每月租金約900元至1,610元。
馬鞍山恆光街：提供約860個單位，鄰近港鐵馬鞍山站，附近亦設多條專營巴士及小巴路線往返港九及新界不同地區，預計每月租金約1,180元至2,650元。
房屋局又指，各項目的居住環境及配套設施，均遠較「劏房」等不適切居所優勝，還有金額由1,950元至13,000元不等的一次性住戶特別津貼，以及營運機構為住戶提供的各種服務和支援。有關「簡約公屋」第四期申請的更多資料可參閱《「簡約公屋」宣傳小冊子》，亦可瀏覽「簡約公屋」網站。如有查詢，可致電3464 0700或電郵至 [email protected]。