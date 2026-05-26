政府擬發1萬個網約車牌照　最快11月底發出　明年8.22起須領牌

政府擬立法規管網約車

網約車將於明年8月22日正式合法化。當局提交文件披露規管細節，計劃現階段發出1萬個網約車牌照，實施「人車綁定」，並列出司機的入行門檻。相關牌照於11月底陸續發牌，所有網約車須在明年8月起領牌。當局評估，在首階段規模下，基本足以應付目前市民對網約車服務的整體需求。Uber指，現行初始配額明顯過低，恐嚴重影響出行體驗，而鑑名額分配機制應以司機的專業水平、服務質素及安全表現為依據。另有有的士商會指，發牌數目過多，盼當局限制網約車營運時段 。

政府昨日在憲報刊登四項與規管網約車服務相關的附屬法例，訂定網約車服務的規管細節，並在今日交予立法會審議。文件列明，現階段以1萬為車輛許可證數目上限，實施「人車綁定」，即只准司機駕駛名下私家車做網約車。申請人須年滿21歲並持有香港身份證，並須符合持有私家車或輕型貨車正式駕駛執照最少一年、5年內無嚴重交通定罪記錄、指定限期內通過指定考核和職前課程等要求。牌照揀選方法包括抽籤、按運輸署署長在邀請申請時指明的準則揀選，以及上述兩種方法的組合。若車主擁有私家車一段時間，將較高機會申請成功。

每天可合共提供約12萬個行程 運物局發言人指，假設每名網約車司機平均每天營運約6個小時，每小時可完成兩個行程，即每名司機每天平均可完12個行程；則該一萬輛網約車，每天可合共提供約12萬個行程，大致可照顧現時市民對網約車服務的需求。當局認為能讓乘客現時的乘車體驗大致不變，亦可平衡道路資源和公共交通生態方面的考慮。 至於具體牌照費用方面，當局建議網約車服務牌照(平台牌照)每年收取120萬元，有關金額綜合考慮了服務成本、行業營運環境及持牌人的負擔能力，略高於成本收回水平。此外，車輛許可證擬定為每年1,500元；有效期為五年的駕駛許可證則為410元。

8月3日生效 11月底陸續發牌 網約車法規大部分條文將於8月3日生效，以容讓當局隨即開展各項工作。第三季起邀請平台申請牌照，第四季起接受車輛及駕駛許可證申請，預計11月底起陸續發牌。各平台將有約9個月籌備，2027年8月22日起平台無牌經營即屬違法。

陳恒鑌：配額屬穩妥起步 立法會交通事務委員會主席陳恒鑌表示，交通事務委員會收到文件後，會建議盡快成立法案委員會，詳細審議有關條例。他又指，首批上限訂為1萬輛，較早前業界討論的1.5萬輛低，是一個較穩妥的起步點，能讓政府有充足時間掌握實際運作數據。針對網約車平台 Uber 警告「僅發1.5萬牌恐致車資飆升」，陳恒鑌強調，引入一萬輛網約車旨在補充的士運力，紓緩市民「搭車難」問題。政府已綜合多方渠道意見，立法會推動新政必須以穩健為根基，避免因步子跨得太大而破壞行業平衡或癱瘓交通。



Uber批配額明顯低於市場需求 網約車平台Uber表示，現時的初始配額明顯低於市場需求，將影響許多香港乘客及國際旅客所重視的網約車體驗，亦意味著超過二萬名網約車司機將失去靈活收入機會。Uber又指，任何分配機制都應以司機專業水平、服務質素、安全表現以及對乘客的服務承諾為依據，而非以隨機抽籤作為分配方式。Uber續指，附屬法例只是一個開始，期望持續與政府緊密合作，制定高效的分配框架及切實可行的檢討機制，讓整個制度能夠與時俱進。

的士小巴商總會：須限制網約車的營運時段 香港的士小巴商總會發言人翁國豪接受《am730》訪問指，1萬個網約車牌照數量明顯過多。他引述政府過往數據指出，在點對點交通市場中，的士佔市場近七成，而網約車僅佔約兩成二；然而，目前全港的士牌照只有1.8萬個，若一口氣發放1萬個網約車牌，完全不符合兩者的市場佔比。 翁國豪建議，當局應在牌照條款中加入限制，規定網約車只能在指定時段上線載客，例如上下班繁忙時段、颱風暴雨或演唱會散場等。他解釋，近年本港點對點交通服務的整體客量按年下跌，夜間生意大減，的士同業現時一天通常只能營運18小時，「網約車定位既然是輔助，如果同樣可以全日行車18小時，就與的士毫無分別。」

他強調，發放1萬個網約車牌所釋放的運力已遠超市場需求，商會促請當局必須限制網約車的營運時段，並審慎考慮發牌數目，以免對傳統業界造成嚴重的惡性競爭。