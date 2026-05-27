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出版：2026-May-27 07:30
更新：2026-May-27 07:30

文體旅局資助業界深圳文博會設館 非遺玩具推廣香港文創產業

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今屆深圳文博會香港館以「開箱香港」為主題，並首設展銷專區販售香港文創產品。

今屆深圳文博會香港館以「開箱香港」為主題，並首設展銷專區販售香港文創產品。

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52125日，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局文體旅局轄下文創產業發展處文創處連續第三年率領業界參與中國深圳國際文化產業博覽交易會深圳文博會，並資助業界以「開箱香港」為主題設立香港館，以「盲盒」為構思，展示九個香港品牌及創作單位共逾百件作品，介紹香港設計潮流，增加業界在內地曝光和開拓市場的機會，推廣香港文創產業。

香港館自521日開幕以來，每日都吸引大批入場人士駐足，其中今年首設的展銷專區內販售的香港文創產品格外搶手。來自惠州的謝小姐接受訪問時表示：「幸運的買到了香港非遺玩具，很多都賣斷貨了。」展銷專區提供了逾80多款精選香港文創產品供訪客選購，部分產品來自文創處與「故宮文創」合辦、在北京故宮博物院內「故宮文創香港空間」展示的「香港文創薈萃」系列，涵蓋香港非物質文化遺產及藝術玩具等主題。其他產品則來自香港館參展單位及曾接受文創處資助創作的設計師。

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香港立法會議員、香港出版總會會長李家駒指，深圳文博會是國家級的文化創意產業展銷盛會，也是極具影響力的核心平台。香港文創界應充分利用內地的平台優勢，將本土優秀文化IP重新包裝，推動「市場化」、「產業化」、「產品化」，攜手開拓海外市場，向國際說好中國與香港的故事。

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