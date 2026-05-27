文體旅局資助業界深圳文博會設館 非遺玩具推廣香港文創產業

5月21至25日，香港特別行政區政府文化體育及旅遊局（文體旅局）轄下文創產業發展處（文創處）連續第三年率領業界參與中國（深圳）國際文化產業博覽交易會（深圳文博會），並資助業界以「開箱香港」為主題設立香港館，以「盲盒」為構思，展示九個香港品牌及創作單位共逾百件作品，介紹香港設計潮流，增加業界在內地曝光和開拓市場的機會，推廣香港文創產業。

香港館自5月21日開幕以來，每日都吸引大批入場人士駐足，其中今年首設的展銷專區內販售的香港文創產品格外搶手。來自惠州的謝小姐接受訪問時表示：「幸運的買到了香港非遺玩具，很多都賣斷貨了。」展銷專區提供了逾80多款精選香港文創產品供訪客選購，部分產品來自文創處與「故宮文創」合辦、在北京故宮博物院內「故宮文創香港空間」展示的「香港文創薈萃」系列，涵蓋香港非物質文化遺產及藝術玩具等主題。其他產品則來自香港館參展單位及曾接受文創處資助創作的設計師。