再上調燃料費5.5% 中電︰仍有上升壓力

中東戰爭影響國際燃料價格，中電再上調燃料費，下月1日起燃料調整費為每度電42.6仙，按月上升約5.5%，幅度是今年來最高。港燈日前亦宣布下月燃料費加約兩成。兩電均預告，未來燃料費會續升。

中電昨公布，今年6月中電的平均淨電價為每度電143.8港仙，較同年1月上升2.3%。當中燃料調整費為每度電42.6港仙，較5月上調2.2港仙，主要反映過去3個月的實際燃料價格變動。

中電強調，一直採用多元化的燃料組合，並從全球採購不同燃料來源，致力確保能源供應安全穩定，並審慎控制成本，盡量減低市場波動對客戶帶來的影響。但中東地緣局勢持續緊張，對世界各地的能源供應與燃料成本造成影響，預期燃料調整費升幅或會持續一段時間。