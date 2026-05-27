帶隊交流與保安口角成兩日頭版 星洲爆粗校長停職

新會商會中學校長李卓興率領遊學團到新加坡期間，與當地保安口角及用粗口辱罵對方。該校校董會高度關注事件，在約見李卓興了解事件後，認為其表現未符合公眾期望，要即時停職。當地有報章連續兩日頭版報道事件，引述涉事保安稱當時正值幼稚園放學時間，要求旅遊巴改泊別處不果。 事發於上周五，位於屯門的新會商會中學一個交流團到新加坡交流，期間校長李卓興在裕廊戰備軍協俱樂部外與保安發生口角，並以粗口辱罵對方及扮鬼臉、做挑釁手勢。

事發影片除在本港流傳，亦被當地報章《新明日報》連續兩日頭版報道，提到一行人當日下午5時許到該俱樂部用餐，惟當時正值幼稚園放學時間有很多家長接小孩，加上旅遊巴司機疑因車身太長而不願駛進入口，最終把車停在雙黃線路段。 報道引述涉事女保安指，見狀遂上前要求旅遊巴改泊其他地方，惟未獲理會，因此擋著車門不讓乘客落車，未料車上一名男子衝過來罵她，雙方隨後發生口角。她指，當時並不知道對方是校長，也聽不懂對方罵人的內容，而旅遊巴最終亦有駛前落客。新加坡保安協會會長吳靖華指出，片中行為「令人震驚」，嚴重剝奪保安工作時應有尊嚴。

有關交流團已返港，隨團的中四陳同學表示，校長事後解釋指，當時已有數名學生落車，如果不讓老師落車，他們就會沒有老師看管，又指校長出發點是保護學生。同團的中五黃同學就指，當時車上的同學都很震驚，「校長居然會講粗口。」另外，有學生指校長平日在早會經常勸學生不要說粗口，亦有學生擔心事件影響校譽。 新會商會中學法團校董會前晚發聲明稱，就事件引起公眾關注及不安深表歉意。校董會昨召開會議後，決定李卓興即時停職，直至完成調查報告為止，期間會由副校長暫代職務。教育局回覆查詢指，法團校董會徹查事件，然後盡快向持份者交代有關跟進工作及向教育局提交報告。如教師證實違反專業操守，教育局必定會嚴肅跟進，情況嚴重者可取消其教師註冊。