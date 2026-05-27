第四期簡約公屋6.2起接受申請 4項目1.1萬單位 四成位於啟德

第四期「簡約公屋」將於6月2日起接受申請，涵蓋4個項目合共11,330個單位，當中四成單位屬啟德世運道(第二期)；面積由151至344方呎，月租由900至2,990元不等，預計今年第三季起陸續入伙。

4個項目包括啟德世運道(第二期)、屯門欣寶路、屯門青發街及馬鞍山恆光街四個項目，當中以世運道(第二期)項目的單位最多達4,580個，其次青發街有3,040個。當中六成六為151方呎1至2人細單位，兩成二為280呎3至4人單位，至於344方呎4至5人大單位則有一成一。其中世運道項目兩成單位屬4至5人，而青發街項目沒有大單位，八成四為1至2人單位。