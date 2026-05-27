第四期簡約公屋6.2起接受申請 4項目1.1萬單位 四成位於啟德

第四期「簡約公屋」將於6月2日起接受申請，涵蓋4個項目合共11,330個單位，當中四成單位屬啟德世運道(第二期)；面積由151至344方呎，月租由900至2,990元不等，預計今年第三季起陸續入伙。
4個項目包括啟德世運道(第二期)、屯門欣寶路、屯門青發街及馬鞍山恆光街四個項目，當中以世運道(第二期)項目的單位最多達4,580個，其次青發街有3,040個。當中六成六為151方呎1至2人細單位，兩成二為280呎3至4人單位，至於344方呎4至5人大單位則有一成一。其中世運道項目兩成單位屬4至5人，而青發街項目沒有大單位，八成四為1至2人單位。
至5月下旬接3.86萬申請
房屋局指，「簡約公屋」計劃反應踴躍，截至5月下旬已接獲逾38,600份申請。在房屋局主導下，7個項目共約9,650個單位已全部落成及入伙，第三期項目亦已展開資格審核。而第四期申請的項目，規模各有不同，亦各有優點特色。當局亦會提供介乎1,950元至13,000元的一次過住戶特別津貼，以及營運機構的多項支援服務，協助住戶改善生活質素並減輕租金負擔，呼籲有需要及符合資格的市民盡早申請。
根據安排，輪候傳統公屋3年或以上的家庭申請者將獲優先處理。申請者可透過郵寄或投遞方式提交申請表，亦可使用「智方便+」電子平台遞交。房屋局強調，將按申請者情況，包括是否居於不適切居所、健康狀況及家庭組成等因素，釐定編配優次。
房屋局指，符合申請資格人士會在6月2日或之前，陸續收到由局方寄出的申請表；申請者於6月2至23日期間交回申請可獲優先處理，早前已遞交申請者則毋須重複申請。