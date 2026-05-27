規管網約車 擬發牌上限1萬 設「人車綁定」 最快11月底批出 明年8月起網約車平台必須領牌 年費120萬

本港規管網約車料最快於明年8月22日全面實施。運輸及物流局昨向立法會提交文件披露規管細節，建議現階段最多發1萬個網約車牌照，實施「人車綁定」，並列出司機的入行門檻。相關牌照於今年11月底陸續發出，所有網約車須在明年8月起領牌。當局評估，首階段「上限1萬牌照」，基本足以應付目前市民對網約車服務需求。Uber指，現行初始配額明顯過低，恐嚴重影響出行體驗。有的士商會則指，發牌數目過多，盼當局限制網約車營運時段。

政府昨將4項與規管網約車服務相關的附屬法例刊憲，訂定網約車服務的規管細節，並於今日交予立法會審議。文件列明，現階段以1萬為網約車輛許可證數目上限，實施「人車綁定」，即只准司機駕駛名下私家車做網約車。申請人須年滿21歲並持有香港身份證，並須符合持有私家車或輕型貨車正式駕駛執照最少一年、5年內無嚴重交通定罪記錄、指定限期內通過指定考核和職前課程等要求。牌照揀選方法包括抽籤、按運輸署長在邀請申請時指明的準則揀選，以及上述兩種方法的組合。若車主擁有私家車一段時間，將較高機會申請成功。

每天提供約12萬個行程 對於「1萬個牌照」的設定，運物局發言人指，假設每名網約車司機平均每天營運約6個小時，每小時可完成兩個行程，即每名司機每天平均可完成12個行程；則該1萬輛網約車，每天可合共提供約12萬個行程，大致可照顧現時市民對網約車服務需求。當局認為能讓乘客現時的乘車體驗大致不變，亦可平衡道路資源和公共交通生態方面的考慮。 牌照費用方面，當局建議網約車服務牌照(平台牌照)每年收取120萬元，有關金額綜合考慮了服務成本、行業營運環境及持牌人的負擔能力，略高於成本收回水平。此外，車輛許可證擬定為每年1,560元；有效期為5年的駕駛許可證則為410元。

8月3日生效 11月底陸續發牌 網約車相關法規的大部分條文將於今年8月3日生效，以讓當局隨即開展各項工作。第三季起邀請平台申請牌照，第四季起接受車輛及駕駛許可證申請，預計11月底起陸續發牌。各平台將有約9個月籌備，2027年8月22日起平台無牌經營即屬違法，而持牌平台須全面落實盡職審查，確保旗下提供網約車載客服務的車輛和司機均領有許可證。

陳恒鑌

陳恒鑌：配額屬穩妥起步 立法會交通事務委員會主席陳恒鑌指，交通事務委員會收到文件後，會建議盡快成立法案委員會，詳細審議有關條例。他又指，首批牌照上限訂為1萬，較早前業界討論的1.5萬為低，是一個較穩妥的起步點，能讓政府有充足時間掌握實際運作數據。針對網約車平台Uber警告「僅發1.5萬牌恐致車資飆升」，陳恒鑌強調，引入1萬輛網約車旨在補充的士運力，紓緩市民「搭車難」問題。政府已綜合多方渠道意見，立法會推動新政必須以穩健為根基，避免因步子跨得太大而破壞行業平衡或癱瘓交通。

Uber批配額明顯低於市場需求 網約車平台Uber表示，現時的初始配額明顯低於市場需求，將影響許多香港乘客及國際旅客所重視的網約車體驗，亦意味著超過2萬名網約車司機將失去靈活收入機會。Uber又指，任何分配機制都應以司機專業水平、服務質素、安全表現以及對乘客的服務承諾為依據，而非以隨機抽籤作為分配方式。Uber續指，附屬法例只是一個開始，期望持續與政府緊密合作，制定高效的分配框架及切實可行的檢討機制，讓整個制度能夠與時俱進。

翁國豪

的士商會批牌照過多 倡設上線時限防惡性競爭 香港的士小巴商總會發言人翁國豪接受本報訪問指，1萬個網約車牌照數量明顯過多，不符的士和網約車應佔的市場比例。他又指，本港點對點交通客量下跌，促請當局限制網約車只能在繁忙時段、惡劣天氣或大型活動後上線，避免與的士惡性競爭。