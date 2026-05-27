休班水警與妻涉宿舍兩度襲外傭 准保釋至7月訊(更新)

【17:10更新】一名44歲休班水警與其46歲妻子涉於5月兩度在家中襲擊39歲外傭，同被控兩項襲擊致造成身體傷害罪。案件今日於觀塘裁判法院提堂，兩名被告暫毋須答辯。案件押後至7月22日再訊，期間獲准以1,000元保釋候訊。
被告黎鶴齡（44歲，報稱公務員）及許珞珩（46歲，報稱家庭主婦），被控於5月19日及25日在黃大仙豐盛街紀律部隊宿舍1座某室襲擊女子BULONG Rosmir Baay，因而對她造成身體傷害。警方指首被告駐守水警西分區，現已被停職。
案件編號：KTCC1048/2026
警方表示，周一(25日)中午接獲一名39歲外籍女傭報案，指被其兩名僱主襲擊。警員接報到場，經初步調查後，其44歲男僱主及46歲女僱主涉嫌「普通襲擊」被捕。該名女傭手部及頭部受傷，清醒被送往基督教聯合醫院治理。案件交由東九龍總區重案組跟進。據悉被捕男子為一名休班水警，隸屬水警西分區，和涉案女子是夫妻。遇襲女傭來自菲律賓。
東九龍總區重案組接手案件，經深入調查後，兩名被捕人被暫控合共兩項「襲擊致造成實際身體傷害」罪，案件將於今日(27日)上午在觀塘裁判法院提堂。警方表示，該名被捕男子為一名休班警務人員，已被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。