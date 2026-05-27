休班水警與妻涉宿舍兩度襲外傭 准保釋至7月訊(更新)

【17:10更新】一名44歲休班水警與其46歲妻子涉於5月兩度在家中襲擊39歲外傭，同被控兩項襲擊致造成身體傷害罪。案件今日於觀塘裁判法院提堂，兩名被告暫毋須答辯。案件押後至7月22日再訊，期間獲准以1,000元保釋候訊。

被告黎鶴齡（44歲，報稱公務員）及許珞珩（46歲，報稱家庭主婦），被控於5月19日及25日在黃大仙豐盛街紀律部隊宿舍1座某室襲擊女子BULONG Rosmir Baay，因而對她造成身體傷害。警方指首被告駐守水警西分區，現已被停職。

案件編號：KTCC1048/2026