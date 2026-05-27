殺校｜15小學「派0班」　8間將合併4間逐步停辦

15間小學早前獲「派0班」，即下學年不獲資助開辦小一，教育局表示，12間已向局方提供方案申請的公營小學中，有8間選擇與其他學校合併；新會商會學校及吳氏宗親總會泰伯紀念學校，已選擇以私營方式開辦小一班級；啟基學校（港島）及筲箕灣官立小學選擇停止營辦。教育局已完成審批各學校所遞交的方案詳細計劃書，並已通知相關學校其申請獲「原則上批准」。
2校開辦「私立小一」 另一校獲豁免
至於另外3間「派0班」的小學，救世軍韋理夫人紀念學校受惠於合併後的便利措施而獲豁免選擇方案；基督教香港信義會信愛學校和中華基督教會長洲堂錦江小學沒有選擇任何一個方案，將於2029/30學年停辦。
8間選擇合併的學校，包括：鮮魚行學校與同區的中華基督教會基全小學合併；五邑工商總會學校與九龍城區的耀山學校合併；深水埔街坊福利會小學與同區的郭怡雅神父紀念學校合併；柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校與荃灣區的中華基督教會全完第一小學合併；世界龍岡學校劉德容紀念小學與同區的柏立基教育學院校友會何壽基學校合併；方樹福堂基金方樹泉小學與同區的東華三院港九電器商聯會小學合併；聖公會將軍澳基德小學與黃大仙區的聖公會基德小學合併；景林天主教小學與同區的將軍澳天主教小學合併。
受影響現任全職教師可保留3年
教育局表示，有關學校會繼續就落實執行相關方案與持份者充分溝通，並會向局方進一步報告計劃書的具體內容。為促成獲批的合併計劃順利落實及平穩過渡，如學校透過與另一所學校合併，讓同級學生能在合併後的學校繼續小學課程，則合併後營辦資助小一的學校最多可獲100萬元的一次性額外津貼。而繼續營辦資助小一班級的學校如在合併的學年出現超額教師，可獲准保留在合併前一個學年兩所學校與合併班級相關的核准教學人員編制內的現任教師，為期3年。
局方表示，申請終止營辦的學校已向教育局提交詳盡的計劃書，清楚交代時間表、學生就學的安排、過渡時期的運作模式等，確保對學生、教職員及相關持份者所造成的影響降至最低。教育局會與辦學團體及學校密切溝通並監察情況。如有需要，會協助相關學生轉往其他學校繼續升學。