殺校｜15小學「派0班」　8間將合併4間逐步停辦

15間小學早前獲「派0班」，即下學年不獲資助開辦小一，教育局表示，12間已向局方提供方案申請的公營小學中，有8間選擇與其他學校合併；新會商會學校及吳氏宗親總會泰伯紀念學校，已選擇以私營方式開辦小一班級；啟基學校（港島）及筲箕灣官立小學選擇停止營辦。教育局已完成審批各學校所遞交的方案詳細計劃書，並已通知相關學校其申請獲「原則上批准」。

2校開辦「私立小一」 另一校獲豁免

至於另外3間「派0班」的小學，救世軍韋理夫人紀念學校受惠於合併後的便利措施而獲豁免選擇方案；基督教香港信義會信愛學校和中華基督教會長洲堂錦江小學沒有選擇任何一個方案，將於2029/30學年停辦。

8間選擇合併的學校，包括：鮮魚行學校與同區的中華基督教會基全小學合併；五邑工商總會學校與九龍城區的耀山學校合併；深水埔街坊福利會小學與同區的郭怡雅神父紀念學校合併；柏立基教育學院校友會盧光輝紀念學校與荃灣區的中華基督教會全完第一小學合併；世界龍岡學校劉德容紀念小學與同區的柏立基教育學院校友會何壽基學校合併；方樹福堂基金方樹泉小學與同區的東華三院港九電器商聯會小學合併；聖公會將軍澳基德小學與黃大仙區的聖公會基德小學合併；景林天主教小學與同區的將軍澳天主教小學合併。