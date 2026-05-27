大埔宏福苑五級火｜大火半年 殉職消防何偉豪未婚妻發文悼念：好掛住你

周二（26日）為大埔宏福苑五級火事件發生半年。英勇殉職消防隊目（追授）何偉豪未婚妻Kiki在社交平台發文悼念，指自己自何偉豪出班後，未試過與對方分開超過7日，如今已相隔半年，再次表達她對何偉豪的思念，「好掛住你」。

何偉豪與未婚妻Kiki原定於去年除夕結婚，惟一場大火令二人天人永隔。Kiki對上一次發文已是3月5日，當日是宏福苑大火發生百日，當時Kiki亦表達到何偉豪的不捨。至昨日大火發生半年，Kiki再次發文，一開始寫道「半年了」，指與對方出班後從未試過分開超過7日，如今已相隔半年：「你最近過得好嗎？有無好好照顧自己？有無返嚟睇下我同（柴犬）多豬？好掛住你……」

網民在社交平台下留言希望Kiki要保重，「Take care，我相信香港人都記得何sir嘅付出」、「他永遠在天空上望住你，你要好好生活」、亦希望Kiki「一定要愛惜自己，每日過得好好的」、「全香港人都陪住你」。