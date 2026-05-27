網傳抹黑周天行帖文 律政司內部信：若指控由內部流出會感難過失望

律政司司長林定國向內部發發信，重申有關指控毫無根據，並提醒同事切勿請勿轉發任何載有這些指控的訊息。(資料圖片／蘇文傑攝)

周天行獲擢升為刑事檢控專員，網上即流傳社交平台帖文，指控周天行與女下屬的不利消息。律政司駁斥指有關指控毫無事實根據、無中生有及惡意抹黑，已將事件轉交執法部門跟進。律政司司長林定國周二(26日)向內部發信，重申有關指控毫無根據，並提醒同事請勿轉發任何載有這些指控的訊息，又指據稱有關指控是源於「內部人士」，若此說法屬實他會感到「非常難過和失望」。

此封署名由律政司司長林定國發出的信函於周二（26日）在社交平台傳播，向律政司全體人員發出。信中將關於周天行及女下屬的傳聞形容為「與涉事同事有關的不實指控」，並指出消息在律政司內外廣泛流傳，又指有關指控是由「內部人士」提供資料令他最震驚，若屬實會感到「非常難過和失望」。

「匿名投訴並無幫助」

林定國要求律政司人員勿轉發任何含有有關指控的訊息，如被外人詢問時就應重申律政司立場。若掌握指控的來源及相關信息，可直接聯繫部門秘書處理。