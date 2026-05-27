網傳抹黑周天行帖文 律政司內部信：若指控由內部流出會感難過失望

周天行獲擢升為刑事檢控專員，網上即流傳社交平台帖文，指控周天行與女下屬的不利消息。律政司駁斥指有關指控毫無事實根據、無中生有及惡意抹黑，已將事件轉交執法部門跟進。律政司司長林定國周二(26日)向內部發信，重申有關指控毫無根據，並提醒同事請勿轉發任何載有這些指控的訊息，又指據稱有關指控是源於「內部人士」，若此說法屬實他會感到「非常難過和失望」。
此封署名由律政司司長林定國發出的信函於周二（26日）在社交平台傳播，向律政司全體人員發出。信中將關於周天行及女下屬的傳聞形容為「與涉事同事有關的不實指控」，並指出消息在律政司內外廣泛流傳，又指有關指控是由「內部人士」提供資料令他最震驚，若屬實會感到「非常難過和失望」。
「匿名投訴並無幫助」
林定國要求律政司人員勿轉發任何含有有關指控的訊息，如被外人詢問時就應重申律政司立場。若掌握指控的來源及相關信息，可直接聯繫部門秘書處理。
林定國指出，「匿名投訴並無幫助」（anonymous complaints are unhelpful），因為署方無法聯絡投訴人作跟進、亦對被投訴者不公平，若有人希望提出疑慮、甚至對涉嫌違規的同事作出投訴，會有完善而有效的機制嚴肅處理及作徹底調查，強調投訴人身份會被嚴格保密。
林定國重申任何同事均不會因為處理某類工作得到任何不恰當的差別待遇 ，包括負責國家安全工作，呼籲人員盡力維護及加強律政司團結，及捍衞律政司聲譽。