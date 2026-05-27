機場二號客運大樓今起啟用　機管局料全日約4200名旅客使用

機場二號客運大樓離港設施今日(27日)啟用，15間航空公司將分批進駐，暫時只有香港航空遷入。機管局行政總裁張李佳蕙表示，首班是香港航空由香港往浦東的航班，今早運作順利，預計全日有約4,200名旅客使用二號客運大樓，機管局於今明兩日都會增加人手協助。
客運量提升至1.2億人次
對於第一代二號客運大樓僅運作12年，現時再耗資超過100億元重建。張李佳蕙強調，舊大樓缺乏中轉功能，擴建後會將機場總客運量由7,000萬人次提升至1.2億人次。被問到有旅行團的長者落錯站，她表示設計大樓時有考慮此情況，所以有很多指標及指示牌，如果走錯都有方法返回。至於大樓的工程質量，她說已派出很多工程人員檢視新設施，有需要時會維修保養，過去幾個月曾有狂風暴雨，驗收過程中都看到工程質量良好。
商場將減少傳統零售比例
張李佳蕙又提到，機管局會視廣州及新加坡相繼擴建的機場航站樓為互相學習機會。因應疫情後大眾消費模式轉變，11 SKIES商場將減少傳統零售比例，增加更多餐飲及體驗式設施，現正作出相關準備。至於SKYTOPIA項目，大部份工程都在2028年底陸續完成，商場設施將配合相關時間啟用。
離境層設有8個新行段，提供160個登機櫃位，其中4個行段為全新自助登機區，旅客亦可使用航空公司的櫃位登記。完成登記手續後，可經自助保安閘口完成保安檢查及出境等程序，再乘搭旅客捷運系統，前往一號客運大樓的登機閘口登機。港鐵機場快綫機場站，連接二號客運大樓的兩個月台已啟用。城巴及龍運巴士往機場方向的路線，今日起會途經新大樓落客區，前往市區及新界方向的路線則維持不變。