機場二號客運大樓今起啟用　機管局料全日約4200名旅客使用

機場二號客運大樓離港設施今日(27日)啟用，15間航空公司將分批進駐，暫時只有香港航空遷入。機管局行政總裁張李佳蕙表示，首班是香港航空由香港往浦東的航班，今早運作順利，預計全日有約4,200名旅客使用二號客運大樓，機管局於今明兩日都會增加人手協助。

客運量提升至 1.2 億人次

對於第一代二號客運大樓僅運作12年，現時再耗資超過100億元重建。張李佳蕙強調，舊大樓缺乏中轉功能，擴建後會將機場總客運量由7,000萬人次提升至1.2億人次。被問到有旅行團的長者落錯站，她表示設計大樓時有考慮此情況，所以有很多指標及指示牌，如果走錯都有方法返回。至於大樓的工程質量，她說已派出很多工程人員檢視新設施，有需要時會維修保養，過去幾個月曾有狂風暴雨，驗收過程中都看到工程質量良好。