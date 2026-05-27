以虛假招聘廣告截圖申請輸入勞工　警拘7男女

根據勞工處自2023年起推行的「補充勞工優化計劃」，申請輸入勞工的僱主必須先在網上招聘廣告平台或報章進行本地公開招聘，優先聘請本地勞工。如完成本地公開招聘後仍然未能成功聘請到本地員工，僱主須向勞工處匯報招聘結果，並遞交招聘廣告的截圖或報章廣告作核實，而僱主可以委聘中介公司協助處理申請。

字體不一及有內容被遮蓋

深水埗警區於今年2月接獲由勞工處轉介的4宗可疑申請，涉及4間僱主公司及3間中介公司。4宗申請分別向勞工處申請輸入勞工擔任市場推廣主任、廚房幫工、掛接式車輛駕駛員及按摩師。勞工處於去年10月至11月，收到上述中介公司提供的網上招聘廣告截圖，其後發現截圖經過明顯修改，包括出現字體不一及有內容被遮蓋，懷疑有僱主及中介公司以虛假截圖企圖欺詐勞工處，誤導勞工處信納僱主已完成刊登招聘廣告的規定，從而取得輸入勞工既批准。