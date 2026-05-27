港澳碼頭中港碼頭客量跌6.5% 議員倡合併 運物局：持開放態度

尖沙咀中國客運碼頭和上環港澳客運碼頭去年所使用的乘客為774萬人次，按年下跌6.5%，中國客運碼頭的乘客人次更大跌33%。有立法會議員建議將兩個跨境渡輪碼頭合併，運輸及物流局回應指對任何方案持開放態度。

運輸及物流局局長陳美寶在立法會大會上回覆議員質詢時指，任何涉及兩個碼頭渡輪服務整合或資源重組的方案，均須經過審慎研究，尤其是整合後的跨境渡輪碼頭及其相關設施的承載能力。當局須評估任何一個跨境渡輪碼頭的現有設施狀況，長遠是否足以承擔作為唯一跨境渡輪碼頭的功能和角色。另外亦要工程技術可行性及所需的改建工程、對乘客、營辦商及整體跨境交通網絡的影響、財務可行性及成本效益等多項因素。她續指，當局會繼續密切關注兩個跨境渡輪碼頭的長遠營運情況，並對研究各種可促進其可持續發展的方案持開放態度，當中包括合併兩個跨境渡輪碼頭建議的可行性。

被問到會否考慮將兩個跨境渡輪碼頭改建為專門處理中小型郵輪或遊樂船隻的中轉客運中心，陳美寶表示，現時啟德郵輪碼頭及位於尖沙咀的海運碼頭，合共提供四個可供不同大小郵輪使用的泊位，足夠供訪港郵輪停泊。當局除了須審慎考慮有關跨境渡輪服務的需求變化、兩個碼頭的長遠營運情況以及改變碼頭用途的技術可行性外，亦須視乎市場對中小型郵輪或遊樂船隻相關設施的需求及投資意向，會以開放態度，繼續和業界和持份者保持溝通，以探討可行的經營模式及評估有關建議的成本效益。