HKU SPACE與Google Cloud合作　以人工智能驅動教育數碼轉型

香港大學專業進修學院院長李經文教授與Google Cloud香港主管Ricky Kwok簽署合作備忘錄。

香港大學專業進修學院與Google Cloud香港今日(27日)簽署合作備忘錄，建立戰略合作夥伴關係，攜手以人工智能驅動教與學、課程研發及院校營運等領域的數碼轉型。是次合作標誌着學院在人工智能教育發展藍圖上的重要里程碑，亦進一步彰顯了學院致力為社會開拓終身學習機會的承諾。

透過將Google Cloud 的前沿技術融入教與學及院校營運，學院將進一步鞏固其在終身學習及專業教育領域的領導地位。

根據協議內容，雙方將圍繞四大範疇展開合作，重新定義教育體驗，包括： 引入Google頂尖人工智能工具：向教職員及學生推出Gemini Enterprise for Education平台，提升教與學效能，建立個人化學習環境。

全面推動人工智能教育數碼轉型：將Gemini Enterprise技術整合至學院網上學習管理系統SOUL，實現人工智能輔助教與學；設立Google Cloud AI實驗室，支援學生主導的創新項目；推出「HKU SPACE x Google AI Prompt Library」，為師生提供具系統性且優質的人工智能學習資源。

課程規劃與研發：合作開發以人工智能為核心的課程，並將人工智能整合至現有課程之中，以確保教學內容能緊貼產業與科技發展趨勢；為應對實際挑戰的人工智能解決方案原型提供技術指導。

人才培育及聯合推廣：由Google專家主持專業培訓及認證課程，提升學員應用人工智能工具的能力；並在香港大學專業進修學院開放日、Google Cloud Leaders Connect等旗艦活動中進行推廣，擴大合作影響力。 是次合作標誌著人工智能教育邁進全新發展階段。透過將Google Cloud的前沿技術融入教與學及院校營運，學院將進一步鞏固其在終身學習及專業教育領域的領導地位，為香港實現國際創新科技樞紐與智慧城市的願景貢獻力量。