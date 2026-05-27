盧寵茂：現不宜考慮立法預設默許捐贈器官　41.8萬自願登記提早達標

立法會選委界議員管浩鳴提出書面質詢，問到政府會否考慮將「自願捐贈」改為「預設默許」。醫務衞生局局長盧寵茂書面回覆表示，現階段並不適宜考慮通過立法改變遺體器官捐贈的模式。此類具爭議性的議題，在社會未有充分共識前，如以立法方式強制推行器官捐贈，更可能會適得其反，並令有意表達捐贈意願的人士卻步，需審慎考慮。

盧寵茂指，香港遺體器官捐贈一直採用「自願捐贈」模式，截至上月底中央名冊登記人數已超過41萬8千人，提早達成2022年《施政報告》提出要2027年年底達41萬目標，顯示政府的器官捐贈宣傳工作行之有效。政府和醫管局未來會延續多管齊下的策略，繼續透過不同渠道與各界加強合作，共同推廣器官捐贈。