熱門搜尋:
2026世界盃 黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-May-27 22:49
更新：2026-Jun-02 17:20

元朗踩電動單車載兩少女狂飆　18歲青年涉6罪被捕 (有片)

分享：
元朗踩電動單車載兩少女狂飆，18歲青年涉6罪被捕。

元朗踩電動單車載兩少女狂飆，18歲青年涉6罪被捕。

adblk4

【6月2日更新】警方表示留意到有關網上片段，顯示該電動單在元朗朗業路近青山公路元朗段馬路上行駛，車上3人並沒有佩戴任何頭盔，而影片亦顯示至少有兩部車輛與該電動單車非常接近，險象環生。

經深入調查後，元朗警區昨日(1)下午在區內以涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」，拘捕一名18歲本地男子，他已獲准保釋候查，須於8月中向警方報到。行動中，警方亦檢取涉案電動單車及被捕人當日身穿的衣物，涉案電動單車將會被安排送往運輸署作進一步檢驗。至於另外兩名乘客，警方稍後會考慮票控「乘坐電單車時不配戴認可的安全頭盔」。

adblk5
警方檢取涉案電動單車及被捕人當日身穿的衣物。 警方檢取涉案電動單車及被捕人當日身穿的衣物。 警方檢取涉案電動單車及被捕人當日身穿的衣物。 警方檢取涉案電動單車及被捕人當日身穿的衣物。 元朗分區特遣隊督察鄭耀

【5月28日更新】網上近日瘋傳一段危險駕駛影片，一名男子駕駛電動單車駛上元朗一條行車天橋，期間載著兩名少女在馬路上飛馳，而且3人皆無佩戴頭盔，十分危險。有途經的市民疑不齒3人行為，拍攝片段並放到網上，引起網民熱烈討論。

黑衣男叼著煙載兩少女

現場是青山公路元朗段、商場「元點」(YOHO MIX)對出的馬路，事發時間為晚上。從影片可見，最前方的「司機」是一名身著黑衣黑褲的男子，他雙腳踩在單車下管，整個人縮成抱膝姿勢，嘴裡還叼著一根煙；而他身後則緊緊貼著2名分別身穿綠白外套與黑衣的年輕少女。3人在無戴頭盔下，高速在馬路上狂飆。

adblk6
@threads emmilykwok影片截圖 @threads emmilykwok影片截圖 @threads emmilykwok影片截圖 @threads emmilykwok影片截圖 @threads emmilykwok影片截圖

目擊者：差啲比小巴撞！

影片隨即引發網民熱烈討論，不少人直斥3人行為危險，「3個人坐電動單車，仲要冇頭盔行馬路，拉得啦⋯⋯⋯⋯」、「個男仔仲食住支煙」、「唔好連累其他揸車嘅人」。更有當時人在留言區加碼爆料：「頭先睇住佢地係大棠出發，差d(啲)比小巴撞！」不過，在一片斥責聲中，也有網民看錯重點，搞笑指，「人哋咁都有兩條女，好多師兄都輸晒」。

或違反《道路交通條例》

任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。

adblk7
交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 交通意外撞車處理｜Claim保險注意事項（am730製圖） 5_23.jpg 9_14.jpg 10_13.jpg

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務