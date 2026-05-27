元朗踩電動單車載兩少女狂飆　18歲青年涉6罪被捕 (有片)

【6月2日更新】警方表示留意到有關網上片段，顯示該電動單在元朗朗業路近青山公路元朗段馬路上行駛，車上3人並沒有佩戴任何頭盔，而影片亦顯示至少有兩部車輛與該電動單車非常接近，險象環生。 經深入調查後，元朗警區昨日(1日)下午在區內以涉嫌「危險駕駛」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛時沒有第三者保險」、「駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔」及「在乘客沒有戴上認可防護頭盔時駕駛電單車」，拘捕一名18歲本地男子，他已獲准保釋候查，須於8月中向警方報到。行動中，警方亦檢取涉案電動單車及被捕人當日身穿的衣物，涉案電動單車將會被安排送往運輸署作進一步檢驗。至於另外兩名乘客，警方稍後會考慮票控「乘坐電單車時不配戴認可的安全頭盔」。

【5月28日更新】網上近日瘋傳一段危險駕駛影片，一名男子駕駛電動單車駛上元朗一條行車天橋，期間載著兩名少女在馬路上飛馳，而且3人皆無佩戴頭盔，十分危險。有途經的市民疑不齒3人行為，拍攝片段並放到網上，引起網民熱烈討論。 黑衣男叼著煙載兩少女 現場是青山公路元朗段、商場「元點」(YOHO MIX)對出的馬路，事發時間為晚上。從影片可見，最前方的「司機」是一名身著黑衣黑褲的男子，他雙腳踩在單車下管，整個人縮成抱膝姿勢，嘴裡還叼著一根煙；而他身後則緊緊貼著2名分別身穿綠白外套與黑衣的年輕少女。3人在無佩戴頭盔下，高速在馬路上狂飆。

目擊者： 差啲比小巴撞！ 影片隨即引發網民熱烈討論，不少人直斥3人行為危險，「3個人坐電動單車，仲要冇頭盔行馬路，拉得啦⋯⋯⋯⋯」、「個男仔仲食住支煙」、「唔好連累其他揸車嘅人」。更有當時人在留言區加碼爆料：「頭先睇住佢地係大棠出發，差d(啲)比小巴撞！」不過，在一片斥責聲中，也有網民看錯重點，搞笑指，「人哋咁都有兩條女，好多師兄都輸晒」。 或違反《道路交通條例》 任何人在道路，行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例，一經定罪，最高刑罰為罰款1萬元及監禁12個月。