元朗馬路驚現電動單車　3男女叼煙零頭盔狂飆 (有片)

網上近日瘋傳一段危險駕駛影片，一名男子駕駛電動單車駛上元朗一條行車天橋，期間載著兩名少女在馬路上飛馳，而且3人皆無佩戴頭盔，十分危險。有途經的市民疑不齒3人行為，拍攝片段並放到網上，引起網民熱烈討論。

黑衣男叼著煙載兩少女

現場是青山公路元朗段、商場「元點」(YOHO MIX)對出的馬路，事發時間為晚上。從影片可見，最前方的「司機」是一名身著黑衣黑褲的男子，他雙腳踩在單車下管，整個人縮成抱膝姿勢，嘴裡還叼著一根煙；而他身後則緊緊貼著2名分別身穿綠白外套與黑衣的年輕少女。3人在無佩戴頭盔下，高速在馬路上狂飆。