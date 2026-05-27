元朗驚現電動單車上行車道　三男女叼煙零頭盔狂飆 (有片)

網路上近日瘋傳一段危險駕駛影片。事發於夜間的青山公路元朗段、商場「元點」(YOHO MIX)對出的主要幹道。一輛黑色電動單車竟在車道上高速狂飆，而車上竟然「超載」三名年輕男女，他們在毫無頭部防護的情況下，與身旁呼嘯而過的汽車並行，場面驚心動魄。
從影片可見，最前方的「司機」是一名身著黑衣黑褲的男子，他雙腳踩在單車下管，整個人縮成抱膝姿勢，嘴裡還叼著一根煙，一邊掌控電動單車；而他身後則緊緊貼著兩名分別身穿綠白外套與黑衣的年輕少女，兩女從後方抱住前方男子。三人就這樣在沒有配戴任何頭盔的情況下，公然混入快車道。
網友：差啲比小巴撞！
影片隨即引發網民熱烈討論，不少人直斥三人是街童且行為危險，「3個人坐電動單車，仲要冇頭盔行馬路，拉得啦⋯⋯⋯⋯」、「個男仔仲食住支煙」、「唔好連累其他揸車嘅人」。更有當時人在留言區加碼爆料：「頭先睇住佢地係大棠出發，差d(啲)比小巴撞！」不過，在一片斥責聲中，也有網民看錯重點，搞笑指，「人哋咁都有兩條女，好多師兄都輸晒」。
或違反《道路交通條例》
翻查資料，警方曾表示，電動可移動工具的設計並不適宜與一般汽車共同使用路面，亦不適合於行人路或單車徑上行駛。任何人在本港道路、行人路及單車徑上使用未經登記及領牌的電動可移動工具，均屬違法，一經定罪，可能違反香港法例第374章《道路交通條例》及其他相關法例。