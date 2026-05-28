港鐵去年日均載客量570萬人次升1.3% 金澤培料古洞站明年竣工

港鐵公司昨日舉行股東周年大會。管理層透露，過去一年本地車務營運穩定，每日平均載客量超過570萬人次，按年升1.3%，列車服務準點率更維持在99.9%的高水平。其中，跨境鐵路服務及高鐵服務增長強勁，截至4月底的客流量按年分別錄得9%及14%的顯著升幅。港鐵強調，未來將繼續提升服務，積極發揮廣深港高鐵的橋樑角色，進一步深化兩地經濟發展與人文交流。另外，港鐵第100個車站的東鐵綫古洞站預計明年完工啟用。

港鐵行政總裁楊美珍表示，港鐵積極應用創新科技與人工智能，車站虛擬服務大使「AI Tracy」將逐步擴展至更多車站，為乘客提供即時資訊。此外，港鐵近期於何文田成立全新的綜合輪對維修中心，利用自動化機械更換列車車輪以大幅縮短維修時間；同時設立機電系統整合測試中心，在設施推出至車站前預先進行模擬測試，有效提升新工程的營運效益。