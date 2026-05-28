稱網約車許可證上限一萬個經充分考慮 陳美寶：起步點審慎穩妥 盼與的士良性互補

政府日前公布網約車服務的規管細節，提及現階段網約車車輛許可證上限定於一萬個並列出司機的入行門檻。運輸及物流局長陳美寶表示，發牌主旨在為市民提供安全高效的網約車服務。她強調，當局設置上限時已考慮整體交通運輸情況和生態，並考慮及聽取各界意見；強調會密切監察情況，獲得相關數據後，適時檢視和調整。有的士業界對發1萬個網約車牌感失望，憂造成惡性競爭。
陳美寶表示，政府已就規管網約車的附屬法例刊憲並提交立法會，核心是將平台、車輛和人納入規管，確保服務合法並落實「人車綁定」，同時嚴打非法白牌車；首階段最快今年11月底發出首批平台牌照。
陳美寶續指出，未來調整將「以數據為本」，持牌平台須向運輸署提交營運數據，包括派單及取消量、司機工時、行程次數及用戶評價等；政府將以此進行動態評估，因應社會變化適時檢視並優化發牌數量，推動的士與網約車良性互補。
的士業界：對牌照數目感失望
被問到網約車的發牌制度和數量會否讓市民感覺「政府太維護的士業界」，陳美寶回應指，網約車規管框架始終以市民出行需要為本，旨在提供安全高效的服務。未來持牌平台除網約車外，亦可容納的士加入提供預約服務。政府將持續有序地優化制度，因應社會與經濟發展，提升點對點交通服務的多元性。
香港的士小巴商總會理事翁國豪指，業界對網約車牌照數目感到失望，的士和網約車的市場佔有率比例約7:3，而網約車發牌數量超出有關比例，擔心在非繁忙時段，網約車對的士造成惡性競爭。