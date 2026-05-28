稱網約車許可證上限一萬個經充分考慮 陳美寶：起步點審慎穩妥 盼與的士良性互補

政府日前公布網約車服務的規管細節，提及現階段網約車車輛許可證上限定於一萬個並列出司機的入行門檻。運輸及物流局長陳美寶表示，發牌主旨在為市民提供安全高效的網約車服務。她強調，當局設置上限時已考慮整體交通運輸情況和生態，並考慮及聽取各界意見；強調會密切監察情況，獲得相關數據後，適時檢視和調整。有的士業界對發1萬個網約車牌感失望，憂造成惡性競爭。

陳美寶表示，政府已就規管網約車的附屬法例刊憲並提交立法會，核心是將平台、車輛和人納入規管，確保服務合法並落實「人車綁定」，同時嚴打非法白牌車；首階段最快今年11月底發出首批平台牌照。

陳美寶續指出，未來調整將「以數據為本」，持牌平台須向運輸署提交營運數據，包括派單及取消量、司機工時、行程次數及用戶評價等；政府將以此進行動態評估，因應社會變化適時檢視並優化發牌數量，推動的士與網約車良性互補。

的士業界：對牌照數目感失望