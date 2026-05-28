港吸煙率降至8.5% 創歷史新低 衛生署續推「六月戒煙月」 派戒煙藥物 禁另類吸煙產品近1月 發39張罰單

本港最新吸煙率降至8.5%，屬歷史新低，香港吸煙與健康委員會認為雖未達原定的7.8%目標，但仍有「A分數嘅表現」。衛生署今年繼續展開「六月戒煙月」活動，鼓勵更多市民戒煙，署方亦會密切留意吸煙趨勢，嚴防新型吸煙產品在香港流行。因應建築地盤將全面禁煙，衛生署加強對建造業界的宣傳和支援，包括加強推廣戒煙及免費派發戒煙藥物試用裝等。另外，自4月30起本港全面禁止在公眾地方管有另類吸煙產品，截至上周六執法人員累計發出39張定額罰款通知書。

攝影：吳康琦

政府統計處數據顯示，去年本港年滿15歲的吸煙人士有53.8萬人，佔全港人口8.5%，平均每日吸煙量為10.9支，數字比2023年的57.7萬人和當時的9.1%吸煙率有所減少，但未達原定去年要降至7.8%吸煙率的目標。當中，所有年齡組別吸煙率亦有下降。每日使用電子煙的年滿15歲人口，亦從2023年的0.2%減至最新的0.1%，每日使用加熱煙的人口比率更由2023年的0.1%，降低至無法準確估算的水平。 「戒煙達人」App填問卷 取用戒煙藥品 衛生署控煙酒辦主任林民聰指出，吸煙率已創歷來新低，為鼓勵更多人戒煙及響應世界衛生組織把5月31日定為「世界無煙日」，衛生署今年繼續展開「六月戒煙月」活動。即日起，署方會在逾300間社區藥房、戒煙診所、地區康健中心等，派發一星期戒煙藥物試用裝，以及在指定中醫診所、流動醫療車等200多個地點，免費派發中醫戒煙耳穴貼。市民只需要在衛生署的「戒煙達人」應用程式，填寫簡單問卷和掃描相關地點的二維碼，即可取得有關試用裝。

因應建築地盤將全面禁煙，衛生署已加強對建造業界的戒煙宣傳和支援力度，包括資助非政府機構透過外展活動到工地免費派發戒煙藥物試用裝和中藥耳穴貼，以及推廣戒煙、招募工人加入戒煙計劃。港大護理學院亦開發人工智能聊天機械人，透過對話提供個人化戒煙輔導和指導練習拒煙技巧。 政府去年起分階段推行「控煙十招」，包括上月底起禁止在公眾地方管有加熱煙等另類吸煙產品。林民聰指，截至上周六控煙酒辦總共巡查了3,300次，並就管有另類吸煙產品發出39張定額罰款通知書，整體執法過程順利。

他表示，會繼續密切留意吸煙趨勢，嚴防新型吸煙產品在香港流行，又強調任何年齡吸煙人士戒煙，都會對其健康帶來即時而長遠裨益。

委員會促加煙草稅 兼按通脹持續升 對於最新吸煙率未達7.8%目標，香港吸煙與健康委員會主席湯修齊認為，本身吸煙率都已下降0.6個百分點，形容即使做不到A+滿分，「都有一個A分數嘅表現」，又說吸煙率下降反映2023至2024年的控煙措施有效。他強調本港要持續控煙，建議政府盡快檢視實施中、長期控煙措施的時間表，並重申增加煙草稅是降低吸煙率的最有效單一方法，而本港煙草稅水平亦未達世衛指引的75%，僅佔煙價約63%，建議提升稅率，並參考英國等地區按通脹增幅持續增加。他又指出，實施傳統吸煙產品統一包裝和禁止加味煙，將有效減低煙草產品的推廣效果和吸引力。

另外，世衛上周向醫務衛生局長盧寵茂頒發「世界無煙日獎」，他接受電台專訪時提到，獎項是對香港近年控煙政策的肯定和高度認可。他提到，本港制定控煙政策時會考慮世衛建議和海外經驗，如英國正推行的「無煙世代」，即禁止某個年份後出生的人士購買煙草產品，仍是香港的研究方案之一，但港府會先落實好現時的控煙措施。他又說，當局會先做好「控煙十招」，再考慮其他中、長期政策，而年初起實施的禁止排隊吸煙及擴大禁煙範圍，5個月內合共發出27張告票。