炎熱天氣殺到 林超英又召喚「老朋友」：守護着我

近日炎熱天氣殺到，本港今日天氣預測大致天晴，日間酷熱最高34度，展望明日(周五、29日)日間極端酷熱，市區氣溫介乎28至35度，新界氣溫達36、37度。天氣酷熱，大多市民均開冷氣降溫，一向堅持環保、以「酷熱下堅持不開冷氣」而著名的天文台前台長林超英，其動向備受網民關注，他凌晨於社交平台發放照片，可見其檯頭放有「老朋友」——15cm USB風扇，稱「今晚，老朋友守護着我」。網民留言支持及敬佩「超英哥，堅！真心勁」、「真心佩服你的堅持」、「支持林台長環保理念」。亦有網民認為天氣太熱不開冷氣很難捱「如果太熱都要開冷氣呀，焗病咗就唔好啦」

林超英4月出席中電消費券活動時，為「不開冷氣」形象解畫，他強調：「可以唔開冷氣就唔開冷氣，我冇叫大家都一定唔開冷氣，如果熱到暈暈地就實開，因為環保唔使搵命博」。他建議倘要開冷氣，可以調校至27度甚28度。除此之外，他又建議市民少沖熱水涼，改沖「室溫水」，因熱水爐耗電量可達「一萬火」，以沖24分鐘計算已用了4度電。

靠小風扇及蜂巢式墊褥入睡

林超英去年在社交平台發文，指自己在家工作，擋住陽光的窗簾約35度，室內溫度約33度，身有微汗，全靠老朋友「15cm USB風扇」守護着他。他又介紹，小風扇氣流帶走皮膚表面的熱氣，也透過水的蒸發把沾汗的汗衣降溫。黑色的布用來吸擱在桌面雙手的汗，減少木質桌面沾染汗漬老化。至於晚上睡覺時，就靠床頭的小風扇及比較通氣的蜂巢式墊褥，略減背後的溫度。