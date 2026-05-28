熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-May-28 11:38
更新：2026-May-28 11:38

炎熱天氣殺到 林超英又召喚「老朋友」：守護着我

分享：
林超英凌晨於社交平台發放照片，可見其檯頭放有「老朋友」——15cm USB風扇，稱「今晚，老朋友守護着我」

林超英凌晨於社交平台發放照片，可見其檯頭放有「老朋友」——15cm USB風扇，稱「今晚，老朋友守護着我」

adblk4

近日炎熱天氣殺到，本港今日天氣預測大致天晴，日間酷熱最高34度，展望明日(周五、29日)日間極端酷熱，市區氣溫介乎28至35度，新界氣溫達36、37度。天氣酷熱，大多市民均開冷氣降溫，一向堅持環保、以「酷熱下堅持不開冷氣」而著名的天文台前台長林超英，其動向備受網民關注，他凌晨於社交平台發放照片，可見其檯頭放有「老朋友」——15cm USB風扇，稱「今晚，老朋友守護着我」。網民留言支持及敬佩「超英哥，堅！真心勁」、「真心佩服你的堅持」、「支持林台長環保理念」。亦有網民認為天氣太熱不開冷氣很難捱「如果太熱都要開冷氣呀，焗病咗就唔好啦」

adblk5

林超英凌晨於社交平台發放照片，可見其檯頭放有「老朋友」——15cm USB風扇，稱「今晚，老朋友守護着我」 前天文台台長林超英以環保生活、堅持不開冷氣聞名(無綫電視畫面) 林超英分享，黑色的布用來吸擱在桌面雙手的汗，減少木質桌面沾染汗漬老化。(林超英Facebook) 「慳電台長」林超英分享一名公屋長者的電費單費用是「負2,000元」以上，而該長者是有開冷氣。(林超英fb圖) 林超英在Facebook專頁發帖，可見其書枱放了文件及手機電腦，旁邊仲有一把USB小風扇 林超英教如何在室內製造氣流。(資料圖片)

林超英4月出席中電消費券活動時，為「不開冷氣」形象解畫，他強調：「可以唔開冷氣就唔開冷氣，我冇叫大家都一定唔開冷氣，如果熱到暈暈地就實開，因為環保唔使搵命博」。他建議倘要開冷氣，可以調校至27度甚28度。除此之外，他又建議市民少沖熱水涼，改沖「室溫水」，因熱水爐耗電量可達「一萬火」，以沖24分鐘計算已用了4度電。

靠小風扇及蜂巢式墊褥入睡

林超英去年在社交平台發文，指自己在家工作，擋住陽光的窗簾約35度，室內溫度約33度，身有微汗，全靠老朋友「15cm USB風扇」守護着他。他又介紹，小風扇氣流帶走皮膚表面的熱氣，也透過水的蒸發把沾汗的汗衣降溫。黑色的布用來吸擱在桌面雙手的汗，減少木質桌面沾染汗漬老化。至於晚上睡覺時，就靠床頭的小風扇及比較通氣的蜂巢式墊褥，略減背後的溫度。

adblk6
中暑熱衰竭分別｜原因/症狀/處理/預防方法（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜熱衰竭/中暑原因（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜熱衰竭症狀（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑症狀（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑處理（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜中暑處理（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜如何預防中暑？（am730製圖） 中暑熱衰竭分別｜如何預防中暑？（am730製圖） 行山時熱衰竭或中暑點幫手？｜（漁護署） 行山時熱衰竭或中暑點幫手？｜出發前留意天氣（漁護署） 行山時熱衰竭或中暑點幫手？｜熱衰竭意識清醒、中暑神志不清（漁護署） 行山時熱衰竭或中暑點幫手？｜熱衰竭急救方法（漁護署） 行山時熱衰竭或中暑點幫手？｜配合救援工作（漁護署）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務