Hypnosis Institute引入CIC心理學及臨床催眠證書課程 創辦人Charles：以系統課程、框架 培訓專業催眠導師

大多數人對催眠的印象，離不開「被催眠就等於被控制思想」。受劇集及舞台表演影響，催眠長期被標籤為「精神操控」，甚至帶點神秘與不安。惟在實際臨床應用中，催眠並非奪走意志，而是一種輔助性的心理治療介入方式，重點在於專注與引導，個案在過程中仍然保持清醒與自主。Hypnosis Institute創辦人Charles Leung坦言，正正是這種大眾想像與實際應用之間的落差，令催眠在心理治療中的角色長期被忽略，亦影響行業發展方向。

催眠學院Hypnosis Institute創辦人Charles Leung

坊間不少催眠課程 但欠缺專業課程培訓 多年來從事教學及臨床工作，Charles 接觸過不少曾修讀相關課程的學員。他觀察到，市面上雖然不乏催眠或心理相關課程，多數以60至100小時的短期證書或工作坊為主，重點教授一些可即時應用的技巧，例如改善自身心理狀態、提升人際溝通中的同理心等。他強調，但如果想進一步將催眠作為專業介入工具，則需要更紮實的心理學基礎，包括對理論、個案理解及專業判斷的訓練，以確保介入的適切性與安全性。

創立 Hypnosis Institute宗旨： 由「學技巧」走向「先理解人」 正因如此，Charles決定創立Hypnosis Institute，希望將催眠培訓由單純「學方法」，轉向「先理解人」。他認為，學員不應只學會如何進行催眠，更需要懂得判斷介入時機、分析個案狀況，以及清楚自身能力界線，懂得在合適情況下作出轉介。這種以心理學為本、重視專業判斷的理念，亦成為學院課程設計的核心方向。

引入 CIC Baccalaureate on Psychology and Clinical Hypnotherapy 證書課程 對標國際專業框架 Hypnosis Institute日前獲授權開辦「CIC Baccalaureate on Psychology and Clinical Hypnotherapy 證書課程」，以心理學理論結合臨床催眠實務，整體架構對標英國國家職業資格等級架構（UK National Occupational Standards / Qualifications Framework），學習成果與國際專業標準接軌，為有志投身相關行業的人士提供更清晰的進修路線。課程採用學分制運作，內容涵蓋心理學基礎、臨床催眠應用及相關實務單元，學員需完成指定心理學及臨床催眠相關學分，四年內共完成60學分，方可完成課程。 （一）、核心單元： 10 學分

國際認證NGH及AIM註冊催眠治療師證書暨CIC英國特許高級催眠教練課程 （二）、選修單元： 8 學分 認可兒科催眠治療師課程、認可內在家庭系統催眠治療師課程、認可緩解壓力及失眠催眠治療師課程、認可人際關係催眠治療師課程、認可懷緬及寧養服務催眠師課程、認可催眠治療導師(心理學取向)課程 （三）、選修單元： 4 學分 ​AIM 家長教練 暨 Study House 心理健康教練證書課程、AIM 性格行為教練 暨 Study House 心理健康教練證書課程、AIM 內在小孩轉化教練 及 HiddenMe Cards認證教練 暨 Study House 心理健康教練證書課程、兒童情緒教育教師課程

（四）、選修單元： 2 學分 催眠治療師實戰小組、危機心理支援小組 授課模式彈性 培養具專業基礎的催眠導師 在教學安排上，課程以課堂學習配合實務訓練為主，修讀時間設計具彈性，讓學員可在兼顧工作或其他進修安排下完成課程。整體學習鋪排由心理學基礎開始，逐步銜接至臨床應用，強調循序漸進，而非速成取向。Charles指出，課程重點並非單一技巧操作，而是協助學員建立理解個案、作出專業判斷的能力，讓催眠成為一種有理論基礎的心理介入工具。

Charles期望，完成課程的學員能夠建立基本臨床思維，包括理解個案狀況、判斷介入風險，以及在合適情況下運用催眠作為輔助工具，而非盲目套用方法。換言之，課程目標並非培養單一技術人員，而是具備專業基礎的助人工作者。 隨着心理健康需求持續上升，市場對專業培訓的要求亦不斷提高。Charles希望透過更系統化的證書課程，為對身心靈有興趣、想在心理健康行業發展人士，提供一條較完整、較長遠的學習選擇。 入學要求： ．持有「香港資歷架構第四級 HKQF Level 4」或以上的學歷