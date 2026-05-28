吸煙率8.5%創新低　湯修齊：有信心跌至目標7.8%

衞生署公布，本港15歲或以上人口的每日吸煙率為8.5%，創歷史新低，惟未達至政府去年訂立的7.8%目標。吸煙與健康委員會主席湯修齊在電台節目表示，本港吸煙率逐步下降，反映控煙工作取得成效，指政府去年通過「控煙十招」的新法例，部分措施至今仍未實施，包括統一包裝設計及完稅標籤制度等，希望立法會盡快通過附屬法例，政府亦應檢討中長期控煙措施。

湯修齊表示吸煙率每下降0.1%，就代表約6000人已離開吸煙人士行列，相信隨著政府循序漸進推進新措施，如4月30日禁止使用及管有電子煙等措施，有信心香港的吸煙率可邁向7.8%，甚至更低。他又指，世衞組織希望各地政府訂立降低吸煙率至5%或以下的目標，委員會將繼續倡議政府加強控煙，包括禁止薄荷味加味煙，及在所有地方禁止擁有電子煙機及煙彈等。

鄧飛：年輕人誤以為加味煙「有型時尚」

教育界立法會議員鄧飛在同一節目表示，年輕人較多吸食加味煙，估計是誤以為是較有型及時尚表現，亦誤解加味煙危害較傳統煙少。他認為，學校的禁煙教材要針對年輕人的審美習慣，強調加味煙的危害，全社會亦應培養出禁煙的氣氛。