跨境救護車｜女子遊港意外受傷　首例赴內地轉運珠海治療

屯門醫院的醫療團隊確認病人合適轉運後，安排病人在昨日由跨境直通救護車以點對點方式直接轉運往珠海市人民醫院。(政府新聞處)

醫管局今日（28日）公布，一名內地居民昨日（27日）中午透過「大灣區跨境直通救護車試行計劃」，以點對點方式，由屯門醫院轉運往珠海市人民醫院接受治療，是試行計劃自今年3月27日起正式實施雙向轉運後，首次有病人由香港轉運往內地接受治療。

醫管局指，該名女病人早前在香港旅遊期間意外受傷，被送往屯門醫院接受治療。屯門醫院的醫療團隊得悉病人欲返回內地接受治療，隨即評估病人的臨床情況及透過既定機制與珠海市指定接收醫院，即珠海市人民醫院的醫療團隊溝通，部署病人的轉運安排。屯門醫院的醫療團隊確認病人合適轉運後，安排病人在昨日中午以跨境直通救護車點對點直接轉運至珠海市人民醫院。