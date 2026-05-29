極端天氣成新常態 香港紅十字會「避風．港」活動 為高危社區築起防災堡壘

受全球暖化影響，本港近年酷熱天氣、熱夜、暴雨及超強颱風愈趨頻繁。翻查天文台數據，2025年本港錄得53天酷熱天氣及54晚熱夜，反映極端天氣正令城市面對前所未有的氣候風險，首當其衝便是居住不適切房屋如寮屋、棚屋、劏房等弱勢人士。面對如此挑戰，大眾如何提升備災及應變能力呢？香港紅十字會近年積極加強高危社區的備災及減災工作，最近與香港中文大學賽馬會氣候變化博物館合辦「避風．港」公眾教育活動，分享於洪水橋、大澳及薄扶林村等高危社區推動防災與備災和抗熱經驗，協助居民提升面對極端天氣的能力，建立社區韌性。

酷熱天氣風險 對於香港進入極端天氣新常態，香港紅十字會備災及緊急應變策略委員會委員兼碳中和及可持續發展委員會成員岑智明教授 SBS, FRMetS表示：「以往出現幾次超級厄爾尼諾，對全球天氣帶來很大影響，全球氣溫暖化，今年和明年全球熱浪更加劇，溫度持續上升，2024年更成為有記錄以來最熱一年，全球平均氣溫首次突破《巴黎協定》訂立的攝氏1.5度升溫門檻，目前仍處於接近攝氏1.4度以上的高位。」 香港紅十字會董事會成員及香港天文台前助理台長梁榮武先生指出：「由九十年代至今，全球因熱浪而死亡的人數大幅飆升，每年平均超過五十萬人，反映氣候危機已不再是遙遠議題。參考天文台過往研究，未來或仍有機會出現如1963年的嚴重乾旱，若多種極端氣候風險同時出現，造成的災難影響更為嚴重。」

極端天氣影響無分階層，但承受最大風險的，往往是居住環境較差、資源有限的基層社群。香港紅十字會社區備災服務高級經理楊綺華表示，機構接觸到的高危群體多居於劏房、寮屋及棚屋等不適切居所，通風及隔熱條件欠佳，加上長者比例較高，面對酷熱及暴雨時更容易受影響。奧雅納院士及亞太區氣候與永續發展服務負責人鄭世有博士工程師亦指出，熱浪及極端天氣對於工程設計業界也是一大挑戰，尤其是涉及低收入家庭居住的房屋，更需要在設計及規劃上加強通風及降溫考量，以減低酷熱風險對居民的影響。

高危社區推動防災支援 為更準確了解高危社區面對的實際風險，香港紅十字會近年持續於洪水橋、大澳及薄扶林村等地推動長期備災項目，包括環境數據監測、社區教育及減災工程。機構於2025年6月至10月期間，於洪水橋29戶寮屋住戶連續收集室內環境數據，結果顯示有34%住戶經歷半數的晚上錄得室內體感溫度達至「極度警戒」水平（32.3至39.5°C）。楊綺華表示，不適切居所住戶中長者比例較高，長時間處於高溫環境不僅影響身體健康，亦會損害精神健康及睡眠質素。她分享，一名居於寮屋區的長者因住所鄰近馬路，擔心蚊蟲飛入而不敢長時間開窗，只能長期以濕毛巾放在身上降溫入睡。她說：「很多居民並不是不知道熱，而是沒有能力改善環境。」

針對以上困境，香港紅十字會為高危社區居民提供改善室內通風及降溫的支援服務，包括更換高能源效益家電和安裝風扇等。她解釋：「寮屋及劏房空間有限，部分更堆放大量物品，其中不少家電已使用多年，導致耗電高且散熱量大，易增加室內溫度。透過更換高能源效益家電，不但可減輕電費負擔，亦有助降低室內熱力。團隊同時指導居民將冷氣設定於約25度，並配合風扇促進空氣對流，幫助改善室內溫度。」

此外，機構與地區團體及大學合作，於洪水橋的不適切房屋安裝室內環境探測器，了解室內溫度和濕度等狀況，為住戶提供合適的降溫物資及安排降溫塗層工程。 她分享過往的測試數據：「我們為寮屋天台住戶在屋頂塗上降溫塗層，透過 將 熱能反射，物料表面溫度可由七十多度降至三十多度，有效減少熱力積聚。」

「韌性築壘：社區和家園的逆境挑戰」公眾展覽由即日起至7月28日，於香港中文大學康本國際學術園 8 樓賽馬會氣候變化博物館舉行。

自然為本放置蠔籠減災 除了酷熱問題，香港紅十字會亦持續關注低窪沿岸社區面對的水災及風災風險。在大澳，棚屋經常受到颱風及水浸的威脅，救援行動往往出現困難。「棚屋是木結構，加上大多是長者居住，部分住戶仍習慣用柴火煮食，存在火災風險。我們會向居民派發防災物資，包括逃生包、滅火氈及煙霧感應器，並講解逃生路線及前往最就近緊急庇護中心的方法。」她提到，一名年逾八十歲、過去一直拒絕撤離的婆婆，在接受社區教育後，於最近一次水浸期間主動帶同逃生包前往庇護中心。她表示：「事前教育很重要，因為居民明白原因後，才會願意改變。」

此外，機構又與海洋保育組織合作進行「自然為本減災項目」，在海岸放置蠔籠，籠內填滿回收的天然蠔殼，數據顯示，相關設施可減緩超過30%的海浪衝力，減少洪水和風災的影響；同時促進生態修復，提高社區的自然防禦能力。 同樣位處低窪地區的薄扶林村，每當颱風及暴雨亦面對不同程度的水患。香港紅十字會與工程團體合作，為社區更換疏水磚，並在通道加上防滑貼，加強排水及減低滑倒風險，以提升居民在極端天氣下的安全保障。

紅十字會中大合辦公眾展覽至七月下旬 致力推動氣候教育 為喚起公眾對氣候危機的關注，香港紅十字會在香港中文大學賽馬會氣候變化博物館舉辦「韌性築壘：社區和家園的逆境挑戰」公眾展覽，場內設有多項互動裝置，展示高危社區應對極端天氣的技術與方法，並透過模擬劏房居住環境，讓參加者親身體驗基層住戶面對的處境，了解備災工作如何提升市民應對極端天氣的能力，從而提升社區韌性。 香港中文大學社會責任及可持續發展處氣候教育及行動主管梁沛健博士表示，應對氣候變化刻不容緩，尤其年青一代更需要加深認識。他指出，賽馬會氣候變化博物館自成立以來，各項展覽累計參觀人次已超過二百萬，外展教育活動的受眾更達數百萬人，充分反映公眾對氣候議題的關注。梁博士透露，今次是博物館與香港紅十字會第二次合作，主題圍繞氣候公義，期望從多角度全面探討氣候變化議題，強調其不僅是科學問題，也是跟社會、經濟、政策層面息息相關。他補充，透過這次聯合展覽，將進一步讓公眾認識氣候韌性的重要性，並呼籲社會各界共同行動，共建可持續未來。